La propuesta realizada por el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Zamora durante la entrega de los Premios Mercurio y Vulcano 2021, instando a los empresarios zamoranos a liderar el cambio que Zamora pide a gritos y de forma desesperada, con el fin de “contribuir a sacar a nuestra sociedad de las dinámicas derrotistas” que la embargan, es de urgente cumplimiento.

Zamora mira a su empresariado y según la imagen que proyecta así se actúa. Lamentablemente no a todos los zamoranos llega la labor que desarrollan gran parte de las empresas que hunden su raíz en esta tierra que a veces se ha tornado inhóspita para todos ellos. Uno de esos ejemplos lo constituye Tecozam. Ha sido una sorpresa para muchos conocer su presencia internacional en infraestructuras de relieve.

No es que esté llamando a publicitar sus excelencias, que también, pero sí a permitir que se conozca su trabajo. A ver si nos dejamos llevar por esa inercia luchadora y nos contagiamos en lugar de seguir ejerciendo de plañideras. Entiendo lo que Enrique Oliveira quiso transmitir a los asistentes al acto y muy especialmente al empresariado. No siempre es a la sociedad zamorana a la que hay que sacar de esas ‘dinámicas derrotistas’. A veces esas dinámicas las asume el propio empresariado, del que también aprende la sociedad la importancia que dan a la subvención, cada vez peor vista porque supone no sé si resignación o capitulación.

Yo sólo sé que los empresarios de Zamora tienen que espabilar más. Como sé que están en la obligación de crear puestos de trabajo para que la huida masiva de zamoranos en busca de nuevas oportunidades no siga dejando a esta tierra como un baldío poblacional. Si volvieran todos los que se han ido ya vería usted cómo recuperábamos censo de inmediato. Estas descafeinadas fiestas de San Pedro que hemos vivido han servido para ver de nuevo a gente conocida que hacía tiempo no paseaban Zamora, entre otras cosas, porque ya no habitan en ella.

“Vivir, crear, emprender o invertir en Zamora”, utilizo palabras del presidente de la Cámara, debe hacerse más fácil, sin trabas burocráticas de ningún tipo, a todos aquellos que fijen Zamora como destino empresarial. Al hablar de Zamora no me refiero exclusivamente a la capital, hablo en igualdad de la provincia que también merece el respeto y la atención preferente de todos. Ya no me valen las palabras, como no me valen las promesas. A mí, como a miles de zamoranos, nos valen los hechos y unas administraciones, estoy pensando en la Junta de Castilla y León, más comprometidas con la pobre realidad zamorana.