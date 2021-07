Últimamente todo el mundo parece coincidir en que el problema de Zamora es la despoblación, y se escuchan diversas soluciones como la penúltima del vicepresidente de la Junta de repoblar con inmigrantes, tal y como se hacía en la Edad Media cada vez que el moro Almanzor arrasaba lo que era la ciudad y parte de la provincia actual y después se le expulsaba río Duero abajo. De esa época es la repoblación con palentinos, que trajeron una talla de la Virgen de la Concha y construyeron una iglesia en honor a su patrón San Antolín donde la entronizaron, y que acabó siendo declarada patrona de Zamora. Como también organizaron la industria lanera, hoy en día se sigue llamando al barrio de La Lana, si bien a lo largo de la historia pasaron de “cardar la lana” a llevar la injusta mala “fama” debida al establecimiento de locales de prostitución. Tierra de acogida sí que hemos sido. Pero ¿volver a la Edad Media es la solución?

También hemos puesto nuestras ilusiones de poblamiento en el traslado de funcionarios militares a Monte la Reina, aunque necesitemos 100 millones de euros, a razón de 50.000€ por militar si son 2.000, o el doble si se quedan en mil.

Si la inmigración parece una ocurrencia antigua, y el traslado de militares a golpe de talonario una asignatura pendiente de quién pone el cascabel millonario al gato, las políticas natalistas del cheque bebé han fracasado rotundamente. No sólo porque un cheque no sirve para sacar un hijo adelante, sino porque los escasos zamoranos nacidos aquí han sido hijos para el paro y la emigración, en medio de las crisis económicas. Por ello ahora se descartan como solución estos incentivos, y hasta nos da la risa floja al constatar que la edad media de la población zamorana supera los 60 años y los cheques no hacen milagros biológicos.

Para completar la esperanza, instituciones como nuestra Diputación han descubierto que las personas mayores que viven en nuestra tierra no son un problema sino una oportunidad. Y que los cuidados y las necesidades de atención de todo tipo de este sector de la población suponen un campo empresarial que hay que fomentar y que crea puestos de trabajo, en lo que se llama “Silver Economy”, o economía ligada al plateado de nuestras sienes. Y de nuestros bolsillos.

Los actuales silver economers que éramos una oportunidad volvemos a ser la pesada carga que fuimos para el sistema los baby boomers de los años sesenta, porque ahora vamos a hundir el sistema de reparto de las pensiones

Y en estas estábamos, tras haber construido autovías para que vinieran que sólo han servido para irse más deprisa, y ahora implantando tecnologías de comunicación que permitan teletrabajar en esta provincia para ver si alguien se anima a vivir aquí; aunque pudiera pasar como con las autovías, y los pocos trabajadores de Zamora decidan teletrabajar desde Madrid, que tiene más ambiente y mejores servicios. También se oye hablar de reivindicaciones de fiscalidad especial a empresas que se instalen en territorios que se despueblan. Y de grandes inversiones en energías renovables que acabarán sustituyendo el campo que se trabaja por los escasos habitantes, por huertos solares que no crean puestos de trabajo aquí.

En estas estamos, cuando nos vienen a decir que tenemos otro problema mayor que la despoblación porque parece ser que en la Zamora con dos mil habitantes menos cada año también hubo una vez un “baby boom”; o sea, que nacían muchos niños y niñas por familia ¡Y que esto constituye un gran problema!

Así que cuando estábamos encontrando las respuestas, nos cambiaron las preguntas: nos cambiaron el problema de la galopante despoblación de los más jóvenes por el de la galopante edad de jubilación de los pobladores.

Tener muchos hijos hace años a pelo, sin cheque bebé ni más incentivo que el del propio hecho, es un problema ahora porque hay muchas personas jubiladas que cobran una pensión para la que han estado cotizando durante toda su larga vida laboral. Una pensión que tienen que pagar los escasos jóvenes con trabajo nacidos en los años posteriores al llamado baby boom de los sesenta, que están la mayoría en paro o trabajando en precario. En Zamora -nos dicen- si fuéramos un territorio independiente, la situación se agrava porque los escasos jóvenes nacidos han tenido que emigrar como sus padres y abuelos del baby boom -que inauguraron las grandes cifras del paro y de la emigración-, y los que se quedan están en casa de sus padres y parados.

Así que los actuales silver economers que éramos una oportunidad volvemos a ser la pesada carga que fuimos para el sistema los baby boomers de los años sesenta, porque ahora vamos a hundir el sistema de reparto de las pensiones: nacimos en familias numerosas, pasamos largas temporadas en paro y ahora quieren que sigamos trabajando más años porque tenemos más esperanza de vida, sin pensar en que los jóvenes están en paro.

El caso es que si ahora volviese el baby boom, tampoco se podrían pagar las pensiones del anterior porque no hay trabajo para nuestros jóvenes, a quienes encima llamamos “ninis” como haciendo una gracia porque ni encuentran trabajo ni quieren seguir acumulando títulos. Porque no se trata de “ninis”: ni de natalidad ni de esperanza de vida, esas cosas que nos pasan a los seres humanos, mujeres y hombres trabajadores. Porque otra vez “¡es la economía, imbéciles!”.

Y en el caso de las pensiones actuales, la economía es que no tienen que pagarse sólo con las cotizaciones de los trabajadores actuales en un sistema de reparto, sino con la aportación de todos en la caja común, en un sistema de solidaridad.

La misma solidaridad que resolvería los problemas de los baby boomers, de los silver economers, de los jóvenes en paro y los viejos sin pensión. De los territorios de emigración y de los de acogida de inmigrantes. De las insoportables desigualdades, en definitiva.

No olvidemos que arrieros somos… y como tal pasamos de la noche a la mañana de ser generación baby boom a ser generación silver economy. De ser siempre un problema a no ser nunca una oportunidad ¡Mecachis!

(*) Teniente de alcalde

del Ayuntamiento de Zamora