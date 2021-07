No se daban las condiciones para que, con el brillo que acostumbra, Fundación Caja Rural de Zamora, procediera a la entrega de sus ya tradicionales premios que siempre son esperados con expectación. Estimo que su secretario general, Feliciano Ferrero Freire, ha sabido aunar paciencia y prudencia. Había que esperar, como así lo ha hecho, y por fin, ha llegado el gran día. Será el próximo miércoles, día 7 de julio, a la hora del Ángelus, doce del mediodía, en el Teatro Ramos Carrión, más de moda que nunca, con la presencia del presidente de la Junta de Castilla y León.

Hay que hacer las cosas bien y en eso Feliciano es un experto. Me alegra enormemente esta celebración porque los Premios 2020, aquel año que todos creíamos redondito y feliz, contemplan a todos los colectivos que protagonizaron aquel tiempo de confinamiento y más allá. Tengo el listado ante mis ojos y no se ha dejado nada al albur, se han contemplado, con el mismo interés y afecto, a todos los colectivos. Me enorgullece sobremanera el destinado a las Fuerzas Armadas, por muchas razones que son de peso y que sobrepasan esa distinción que el Ejército de Tierra ha tenido a bien concederme como embajadora.

La Operación Balmis pesa mucho, de ahí que el Batallón de Intervención de Emergencias de la UME V con sede en León y el Mando de Ingenieros, con sede en Salamanca estén contemplados junto a Guardia Civil y Policía Nacional máximos exponentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. A partir de ahí, la Sanidad: asistencial y salud pública. La Gerencia de Servicios Sociales. La Seguridad Local que depende del Ayuntamiento de Zamora. El consorcio de bomberos y parque de maquinaria que depende de la Diputación Provincial, los Servicios esenciales: agricultores, ganaderos, comercio, hostelería, banca, gasolineras, transportistas y la Educación, Asistencia y Medios de Comunicación, todos, son destinatarios del agradecimiento, de la distinción de Fundación Caja Rural y, con permiso de Feliciano, bien puedo decir, que del agradecimiento de todos los zamoranos que nuestra Caja materializa.

Enumerarlos uno por uno sería prolijo. Esta ventanita de papel no da más de sí, pero bien puedo decir que me alegra enormemente que se contemple en estos esperados premios a colectivos que no recibieron aplauso alguno y que sin su contribución todo se nos hubiera hecho más cuesta arriba. Farmacéuticos, conductores de ambulancia, cocineros, auxiliares, celadores, barrenderos, bomberos, gasolineras, transportistas, gracias a ellos, y a muchos más, la vida no se detuvo del todo. El reconocimiento que Fundación Caja Rural hace efectivo, no puede ser más merecido. Enhorabuena y mi aplauso sincero a Fundación Caja Rural.