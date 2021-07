Viajar es una oportunidad para imaginar otras vidas. Con los souvenirs intentamos llevarnos a casa algo de esa felicidad de vacaciones, el olor a mar, también el recuerdo de quienes somos sin el trajín diario. Desplazarse es la ocasión de cuestionar nuestros lunes.

Desde adolescente he imaginado muchas veces dónde me gustaría vivir y esa idea se ha ido definiendo con las mudanzas y los viajes y los años. Se sigue definiendo: exactamente antes de ayer. Descubrí una ciudad estupenda de la que no sabía apenas nada. Ni siquiera sabía que no lo sabía.

En mi índice vital por Vigo no salía nada. Nunca conocí a nadie de allí, nunca pasé por allí, nunca apareció como destino en estudios o trabajo.

Primero pensé: qué lástima. Ahora pienso que está bien. Está bien guardarse cosas, está bien sorprenderse a los 33 años y a los 65 y a los 92 con una ciudad que solo está a tres horas de la tuya. Está bien tachar, hacer una flecha, anotar en un lateral. Escribir suelto el cierre de una interrogación.

En esta ocasión Vigo tampoco estaba en la ruta pero la encontramos. Bajamos desde Portonovo para cambiar la radio del coche y terminamos en la Playa O Vao, a tres minutos, imaginando una vida entre Vigo y Zamora.

Zamora es estupenda pero a Zamora le falta mar, le falta relieve. Vigo podría poner el mar: unas playas urbanas que no lo parecen, por espectaculares y plácidas. Vigo podría poner ese verde vivo gallego, temperaturas suaves que alivien los rigores del enero y el agosto zamorano.

Vigo podría poner el marisco y los moluscos y Zamora sus carnes, embutidos, quesos. Vigo el blanco, Zamora el tinto. Vigo y Zamora maridan tan bien.

Viendo lo mucho que me ha convencido Vigo y en lo nada que sabía de Vigo hace unos días, me imagino cuántas ciudades están por ahí desconocedoras de potenciales habitantes de su medida y viceversa. Cuánta gente no sabrá que Zamora es la ciudad para ellos, su escenario feliz. Deberes para el verano: remediar todo esto. Encontrar más Vigos, dejar que nos encuentren.