A vueltas con la transformación de la Raya

El pasado domingo, día 27, este periódico publicó un editorial titulado: “Por un espacio ibérico para la transformación de La Raya”, en él reprocha a los partidos políticos gobernantes su falta de iniciativa o escaso acierto para revertir el hecho de la despoblación en las comarcas de La Raya.Me duele profundamente tener que darle la razón a lo expuesto en el editorial. Vivo en una de las comarcas de España, Sayago, que más se ha despoblado en los últimos 60 años y estoy comprometido en el tema, políticamente como concejal del Ayuntamiento de Peñausende y como Secretario de la Agrupación del PSOE para el Reto Demográfico y algunas propuestas ya he presentado en las dos instituciones. Las presentadas en el Ayuntamiento, hasta ahora, han caído en “saco roto”.

En la mayor parte de los pueblos de nuestra provincia sus regidores pertenecen al PP y durante los últimos 30 años la comunidad autónoma ha sido gobernada por este partido político con apoyo de otros conservadores. Quizá se debería preguntar cuántos proyectos han presentado en sus respectivas instituciones encaminados a revertir la situación demográfica y cuántos no le han aprobado a la oposición. En este campo tengo una gran experiencia.

También deberíamos preguntarnos, si con las políticas que llevan a cabo siguen consiguiendo el apoyo de los ciudadanos para gobernar ¿por qué habrían de cambiar? La mayoría de los zamoranos estamos de acuerdo en destruirnos a nosotros mismos por el sistema de “ruina montium” en seco. Hace poco tiempo un amigo de la infancia me decía: “yo me considero rico y debo ser de derechas”. En nuestra larga charla dejamos claro la diferencia de criterio entre los dos sobre el concepto de “riqueza”, ahora está jubilado y creo, que su opinión de apoyar al PP no es tan nítida.

De nada sirve hacer jornadas sobre el Reto Demográfico como las que organiza magníficamente la dirección de este periódico si los asistentes como el señor vicepresidente de nuestra comunidad autónoma confunde descentralización del Estado con destrucción del Estado, eso es lo que dijo sin inmutarse en su turno de intervención en la jornada del 16-06-2021 a la información que acababa de dar el Secretario de Estado para el Reto Demográfico, Francesc Boya. El señor presidente de la Diputación de Zamora, también invitado al acto, todo lo que se le ocurrió fue decir que la mejor institución para distribuir la ayuda europea era la Diputación por estar en contacto con los ciudadanos. Estas afirmaciones despertaron en mí una morbosa curiosidad, los observé detenidamente y me dio la impresión que era lo máximo que podía salir de sus nobles pensamientos.

Durante un buen rato estuve meditando si no habría sido mejor para los zamoranos que se hubiesen quedado en casa haciendo calceta, qué idea más absurda, con estas apariciones gloriosas pronto acabarán destruyendo lo poco que queda de su partido. Pero antes ellos se vestirán con capas imperiales bordadas de oro y se alejarán del Palacio de las Cortes en una carroza tirada por nueve caballos, uno por provincia, en un gran homenaje a sí mismos.

¡Verdad que es una bonita historia!

(*) Secretario de la Agrupación para el Reto Demográfico del PSOE