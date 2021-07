Me gustaría denunciar un aspecto de la vacunación de mayores de 60 en esta provincia.

A las personas nacidas en 1955 nos pusieron la primera dosis de Astrazeneca la última semana de mayo (a los del 56 se la pusieron la primera semana de abril). Ahora nos encontramos con que están vacunadas con las dos dosis, incluso, las personas de 40 y 50 años y nosotros tenemos que esperar todo el verano, hasta casi finales de agosto si se cumplen las 12 semanas, para recibir la segunda dosis.

¿Pero no éramos un grupo de riesgo? ¿Acaso no tenemos más peligro al contraer el virus que las personas de 40 ó 50 años, y más teniendo en cuenta las nuevas cepas que circulan ya en España? Pues parece que da igual. Nosotros tenemos que permanecer todo el verano encerrados, sin viajar (no aconsejan hacerlo sin la vacunación completa) esperando esa segunda dosis. Y cuando preguntas a las autoridades sanitarias te dicen que es lo que hay, ¡vamos que agua y ajo¡

Espero no contraer el virus. Sigo teniendo el máximo cuidado pero estoy harta de la falta de explicaciones. ¿Por qué nos han dejado para el final a los del 55 y los de los años 54 y 56 ya están vacunados? Son los misterios insondables de la Junta de Castilla y León. A lo mejor algún día lo explican.

Begoña Rodríguez