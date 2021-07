Títeres, titiriteros y fantoches ideológicos los hay a porrillo. Crecen como por generación espontánea en el seno de los partidos y aún fuera de ellos. Son los adalides, los que se crecen en el fragor del verbo. Aquellos que creen que insultando, que señalando con el índice acusador ya han hecho su trabajo, por el hecho de estar en la oposición o en el gobierno de la institución que sea. El grupo socialista provincial tiene mal perder o mal saber llevar las cosas. Hay dos líneas, la de la confrontación y la del entendimiento. Parecen haber elegido la primera. Alguien debería poner un poco de orden.

No voy a defender a Francisco José Requejo, presidente de la Diputación, de las constantes acusaciones y descalificaciones vertidas por el portavoz socialista, entre otras cosas porque él se defiende solito, sin ayudas. Se defiende con todo lo realizado a lo largo de estos dos años y que ha sido y está siendo mucho y muy acertado. Lo que me parece aberrante e injusto es que alguien que lo es en manos de los suyos, trate al señor Requejo de títere de José María Barrios y del PP. Eso es no conocer al actual presidente de la Diputación.

Por primera vez en muchos años, al frente de la institución provincial hay una persona sin protocolos absurdos, cercana, trabajadora, con buen talante no exento de talento, con ganas de trabajar por la provincia, con ideas y proyectos factibles, que le echa horas y ganas a todo lo que emprende y todo lo que emprende sale adelante. Porque tiene voluntad, porque tiene ganas, porque sabe qué es lo mejor para esta tierra que está harta de fantoches, banderías ideológicas y políticas donde cada quisque barre para su casa que no es la común.

Un presidente sin ataduras es lo que necesitaba la diputación. Ojalá todos aquellos que nos gobiernan en las distintas instituciones no se vieran atados de pies y manos por las ataduras ideológicas, por los imperativos de sus partidos, por los intereses en función del voto y la permanencia. Es lamentable que cada dos por tres el vocero del PSOE le lance andanadas incluso personales y familiares. Eso se le hace a un miembro de la familia socialista o de la izquierda en general y se pide pena de horca para el osado.

No sé si al frente de la Diputación hay señor Requejo para rato, lo que sí sé es que su paso por la institución está dejando huella que alaban muchos de los funcionarios que, de forma más cercana, trabajan junto a él y que no son precisamente de Ciudadanos.