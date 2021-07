Encontrábase en su mansión el noble Arias Gonzalo departiendo con Don Nuño, hombre de avanzada edad, muy respetado en Zamora, cuando les llegó la noticia que el vicepresidente de Castilla y León había dicho que la solución a la despoblación de la provincia “pasaba por invertir la tendencia con la llegada de gente de otros países”. Se miraron a los ojos, sin necesidad de pronunciar ninguna palabra. ¿De donde iban a salir los trabajos para que los nuevos habitantes pudieran costear su sustento? parecían decir. Y es que el trabajo es algo que escasea desde tiempo inmemorial en esa provincia, que ha hecho que los aborígenes háyanse visto abocados a abandonar su terruño, emigrando a otras autonomías o al extranjero.

Mantuvieron una larga conversación en la que convinieron que la causa de la despoblación no era otra cosa sino la escasez de empleo. Solamente en lo que va de siglo, Zamora ha perdido el cincuenta por ciento de la gente en mejor edad para el trabajo, según lo dicho por el vicepresidente de Castilla y León. Traer gente de fuera para formar parte del cada vez más numeroso grupo de “los lunes al sol” no solo no solucionaría nada, sino que agravaría la situación, a no ser que los nuevos vecinos se dedicaran a la caza del gamusino. Les llamaba la atención que, mientras otras autonomías exigían transferencias e inversiones aquí solo se escucharan ocurrencias peregrinas.

Lo cierto es que el vicepresidente vallisoletano y sus socios de gobierno seguían sin querer ver algo que resulta claro y diáfano, y así no hay manera de resolver ningún problema. “El vicepresidente es de Valladolid, se mueve por Valladolid, y le preocupa Valladolid, y allí no lo están sufriendo”, dijeron al unísono Don Arias y Don Nuño. “Poner en marcha una repoblación, como ya se hiciera en tiempos de Alfonso III o de Fernando I de León, no resulta ahora posible”, afirmaron, porque entonces no había escasez de trabajo.

Y es que, aunque no fueran economistas, don Arias y don Nuño gozaban de una gran sabiduría. Además, al tener muy desarrollado el sentido común, se daban cuenta que para que la cosa del trabajo marchara bien debía existir alguna ley que relacionara la oferta con la demanda, aunque no acertaran a precisar su curva ideal. “En este momento, hay mucha demanda de empleo y muy poca oferta” reconocieron ambos. Así que la base del problema es tan clara y diáfana como lo de “verde y con asas”.

Don Nuño, que era un hombre optimista, hizo saber a don Arias que el vicepresidente también había dicho que “había que hacer políticas de futuro, y de innovación y desarrollo”, lo que abría una pequeña ventana a la esperanza. Bonitas palabras que sonaban a huecas, tan huecas como el escucharse a uno mismo. Pero la gestión de la ciudad por parte de Don Arias, su experiencia con la tutoría de los hijos del Rey Fernando y haber sido la mano derecha de Doña Urraca, Señora de Zamora, le hacían ver que eso era, tan solo, hablar por hablar, pues nadie decía cuales iban a ser esas políticas, ni quien las iba a poner en marcha, y de donde saldrían los medios necesarios para ponerlas en práctica. De hecho, si durante los cuarenta años de la dictadura de Franco no les había ido bien a los zamoranos, durante la democracia tampoco y, en especial los últimos treinta y cuatro años en los que había gobernado la Comunidad el mismo partido.

Don Nuño insistía en ser positivo y argumentaba que quizás el vicepresidente Igea estuviera pensando en implantar una factoría como la FASA de Valladolid o algo por el estilo, de manera que con esos nueve mil puestos de trabajo directos y los cuarenta mil indirectos que generaría, la provincia iba a dar un salto adelante jamás soñado. Tampoco se recató en decir que el vallisoletano vicepresidente podía ser partidario de la descentralización de la Comunidad Autónoma, de manera que el Gobierno y el Parlamento Autonómico podrían ser trasladados, en parte, a Zamora en cualquier momento. A poco que se tratara de un puñado de los noventa mil funcionarios con los que cuenta, la provincia se llenaría de empleos. A cambio de ello, a los zamoranos no les importaría que se llevaran a Valladolid el Consejo Consultivo y su media docena de empleados.

El leonés Don Arias y el zamorano Don Nuño, coincidían en que, si se cogiera al toro por los cuernos no haría falta ningún programa, ni ningún otro tipo de actuación para que Zamora resultara repoblada pues, por simple inercia, la población actual se asentaría, los emigrados regresarían a su tierra chica (tantos como habitantes tiene ahora la provincia) y los ciudadanos de otros países vendrían solos, sin necesidad de que nadie les llamase.

A todo esto, a ambos les sorprendía que nada se supiera de la posición de los políticos zamoranos con relación a la extravagante idea del señor Igea, ni tampoco lo que pensarían al respecto los cargos públicos y los diferentes partidos. ¿Qué pensaba al respecto el presidente de la diputación, a la sazón compañero de partido del Señor Igea? ¿Qué opinaban los diputados autonómicos? ¿Qué proponían los senadores y diputados nacionales? Preguntas que se quedaron con las ganas de ser respondidas.

Don Arias, hombre tan justo como comedido, despidióse de Don Nuño con gran afecto. Ambos hicieron un último brindis a la vez que decían en voz alta aquello de “apaga y vámonos”. Un instante después Don Arias cayó en la cuenta de que su puesto ya no estaba en la casa ubicada junto a la Puerta de Olivares, sino en la desaparecida Iglesia de San Martín, donde había sido enterrado hacía diez siglos. Así que dirigió sus pasos hacia aquella parte de la ciudad, descubriendo que ahora allí había un parque mal diseñado y que la iglesia había desaparecido hacía muchos años.