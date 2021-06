El “maratón” de nuestro presidente del Gobierno Sr. Sánchez, ante el impasible presidente de los EEUU., Biden, es de vergüenza ajena, que un presidente del Gobierno de una gran nación como España haga el ridículo ante el mundo, es para pensárselo si merece la pena , seguir en política para tener un poder que no sabe ejercer. Estados Unidos le pide a España; estabilidad nacional, una nación fuerte y unida como socio de la OTAN, cosa que Biden sabe muy bien, que por el camino y los “socios “que tiene nuestro presidente, lo único que logrará es desestabilizar totalmente a nuestra querida España con los indultos, y en contra del Imperio de la Ley, que debe prevalecer en todo estado democrático de derecho que se precie.

Magnanimidad: no se puede ser magnánimo con aquellas personas que han cometido un delito de sedición, y no se arrepienten, es más; dicen, que lo volverán a cometer.

Nuestra Carta Magna, no tiene nada de ambigüedad en este tema, y nuestro presidente no puede ningunear al poder judicial, y salirse de rositas. No hace falta ser un adivino para saber la deriva que va a tomar el secesionismo, que pedirá a Sánchez, la convocatoria de un referéndum en Cataluña, para votar la independencia de esta comunidad de España. Nuestro Presidente se ha metido en una ratonera de la que es imposible salir, sin que alguien salga con un daño irreparable. Es la hora que los partidos nacionalistas denuncien ante la Comunidad Europea, este ninguneo al Poder Judicial, y por ende, a nuestra Constitución. Es irracional el pensamiento de este secesionista que tienen un profundo rencor a España; y, el Gobierno actual tiene que ser contundente si estos separatistas que viven en otra realidad vuelven a las andadas.

Juan María Muradas Martín