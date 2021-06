Leí, y repasé, la noticia con sorpresa e incredulidad: esta comunidad reclama con urgencia 24.000 trabajadores cualificados en la construcción. No los hay. Y se necesitan para satisfacer la demanda actual y para aprovechar los fondos que llegarán, esperemos, de la Unión Europea. Y los cálculos y la petición no los hace cualquiera, sino que los expuso el pasado lunes en Valladolid Javier Vega, presidente de la Confederación Castellano y Leonesa de la Construcción y de la Fundación Laboral de la Construcción (FLC) en una reunión en la que también estuvieron el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones y el presidente de la patronal de la construcción española, Pedro Fernández, quien ratificó estos datos y los amplió a nivel nacional: en España se precisan ya, pero que ya, 800.000 profesionales de la construcción hasta alcanzar la cifra de dos millones.

Confieso que me quedé anonadado y, como decía al principio, tuve que releer varias veces los párrafos, comprobar que no había erratas (o eso parecía) y que todo correspondía a estimaciones y cifras reales. Y lo hice porque, y quizás me equivoque, creo que la noticia ha pasado casi desapercibida pese a su evidente importancia. Oiga usted, que estamos hablando de 24.000 puestos de trabajo en una época de muchísimo paro y en una región donde precisamente no abunda el empleo y donde, por desgracia, hay que ir a buscarse las habichuelas a otra parte, como bien saben los que se van a Madrid y los que encuentran curre en verano en los hoteles de las islas o del Mediterráneo. Pero, amigo, los quieren cualificados y yo no sé si aquí los tenemos así en abundancia o si hay que traerlos de fuera. Y con toda la ingenuidad del mundo me pregunto: ¿no ha habido tiempo en todos estos meses para programar cursos de formación?, ¿no tenían los empresarios del sector previsiones que indicaran estas necesidades?, ¿no se ha podido poner remedio antes de llegar a tanta urgencia? Y hablo de urgencia porque, según los directivos citados, lo de lograr 24.000 buenos albañiles o encofradores corre prisa, antes de cuatro meses. ¿Dónde dar con ellos?, ¿qué papel han jugado y tienen que jugar los sindicatos?

Sin mascarillas en el exterior. Harán mal si las abandonan. El COVID sigue ahí. Hemos mejorado mucho, pero el peligro continúa, sobre todo si nos relajamos en exceso y olvidamos las medidas de seguridad

También me llamó la atención que Javier Vega dijera que existe ahora una gran demanda de construcción. Si es verdad, buena noticia, muy buena. Quiere decir que la economía se reactiva y que, por tanto, puede dar lugar a creación de riqueza y empleo. Otra cosa muy distinta es cómo se reparta, la riqueza, claro. Sobre la fuerte demanda, sobre todo en esta tierra, tengo muchas dudas. Si cada vez somos menos y más viejos, ¿a quién se le van a vender los pisos y las casas? Confiemos en que los empresarios hayan hecho sus cuentas y pidan los 24.000 trabajadores cualificados porque tienen trabajo, también cualificado y bien pagado, para ellos. Parece que, como tantas otras veces, la solución viene de Europa, es decir de los 144.000 millones que recibirá España para reactivar su maltrecha economía dañada por la pandemia. También lo dijo Javier Vega: “Uno de los sectores más primados por los fondos de reconstrucción de la Unión Europea será la construcción, por lo que no podemos correr el riesgo de no aprovechar al máximo esos fondos por falta de profesionales, Castilla y León no puede permitirse ese lujo”. Bueno, pues esperemos que el problema tenga una solución pronta y eficaz. ¡Sería un drama imperdonable que, en estos tiempos y en esta tierra, se ofrezcan 24.000 empleos y no se puedan cubrir por carecer de gente capacitada para ello!

Adenda 1.-¡Aleluya, hay principio de acuerdo sobre la Política Agraria Común, la PAC! ¡Y solo se han necesitado cuatro años de negociaciones! De momento, se sabe poco, pero ya se han producido reacciones de todo tipo. Alguna organización agraria lo ha criticado; otras lo aprueban con matices y a la espera de conocer la letra pequeña. El ministro de Agricultura, satisfecho, lo valorará esta semana. La gran duda es saber si la apuesta por el medio ambiente no perjudicará en exceso la rentabilidad, ya escasa, de las explotaciones y si no caminaremos hacia un ecologismo inmaculado pero sin labradores ni ganaderos, es decir sin pueblos, solo paisaje y aire limpio. Y la otra duda: ¿se corregirán por fin los beneficiados o seguirán cobrando la PAC los que ya no trabajan la tierra ni son agricultores, únicamente propietarios?

Adenda 2.- Sin mascarillas en el exterior. Harán mal si las abandonan. El COVID sigue ahí. Hemos mejorado mucho, pero el peligro continúa, sobre todo si nos relajamos en exceso y olvidamos las medidas de seguridad.