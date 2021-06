Dice Leila Guerriero que esta pandemia no tendrá un final cinematográfico. Que el fotograma que todos esperamos, la dichosa “luz al final del túnel”, no será como lo imaginamos o, peor, se nos pasará desapercibido. Que tardaremos en sacudirnos la pesadumbre de este año largo.

Lo que he visto estos días me indica lo contrario. No tengo un fotograma, tengo una colección de escenas como destellos de lo que éramos antes. Reflejos de una alegría de vivir que quedó bien preservada bajo la mascarilla y ahora sale a borbotones. Hemos destapado el corcho y parece físicamente imposible volverlo a meter.

Bar Baiuca, Portonovo. Tercer partido de España en la Eurocopa. Los periódicos sobre la barra me hacen ojitos y decido coger uno. Me lo llevo a nuestra mesa, alterno pasar página con picar con las manos, dejo que nuestro bebé lo manosee también. No luce un gesto muy heroico, pero para mí lo es: el último diario que toqué fue el Stabroek News en las elecciones de Guyana de 2020. Y a mí hay pocas cosas que me gusten más que desayunar papel impreso.

Ese 2 de marzo comenzaron a fraguarse otras últimas veces: la última vez que estuve sin mascarilla con alguien externo a mi burbuja COVID (seis personas); la última vez que fuimos al cine (Parásitos, Cinema Bistro, Guatemala); la última vez que tomé un vuelo que no fuera de repatriación; la última vez que pasé un día sin gel hidroalcohólico.

Desde entonces, y sin paréntesis estivales ni navideños, siempre he estado en el lado serio de esta historia: hay una pandemia, toca aislarse al máximo, cumplir las normas, navegar esta excepcionalidad con precisión. Rigor pandémico ha sido mi segundo nombre. Por ti, por mí y por todos mis compañeros, como en el cole.

Con esa misma obediencia -los empollones nunca dejamos de serlo del todo- hoy me quitaré la mascarilla en la calle cuando la distancia de seguridad sea obvia: paseando, en la playa, por el camino hasta casa de mi abuela. No parece tan difícil discernir cuándo sí y cuándo no: sentidiño, que dicen los gallegos. Sentido común, dos dedos de frente.

Es importante seguirse protegiendo, pero también lo es ir perdiendo el miedo al otro. Volver a mirar a los desconocidos como algo más que potenciales reservorios de patógenos

No podemos vivir como si no hubiera pandemia, pero tampoco como si no hubiera vacunas. La frase es de Pablo Linde, otro periodista que también ha estado siempre en el lado serio de esta historia. La ciencia nos marca el camino: ahora sabemos que rozar ese picaporte no era, probablemente, lo que nos iba a matar.

El coronavirus se hace más inteligente pero nosotros también: ahora sabemos que el gran riesgo viene por los aerosoles y que regar nuestra vida con lejía no fue más que estéril -y probablemente tóxico- teatro pandémico. Ahora sabemos que si hay síntomas compatibles lo justo y lo decente es quedarse en casa. Ahora podemos convivir con el virus.

Aunque las televisiones digan lo contrario, la gran mayoría de la gente está respondiendo. Ayer sin más, vi cómo una clase entera de chavales de doce años no se quitó la mascarilla hasta meterse en el mar; en San Juan, un señor estuvo seis horas asando sardinas con ella puesta y a su alrededor se juntaron -con sentidiño- un número razonable de vecinos. No parece tan difícil, podemos hacerlo, que no nos atabalen los agoreros.

En el arenal mítico de las Rías Baixas, A Lanzada, se nos fue una sombrilla dando volteretas con cadencia atlántica. Estaba a punto de irse a perder al mar, cuando una chica salió corriendo de su toalla para atraparla -sin tiempo, claro, de coger la mascarilla. Yo también estaba sin careta, venía galopando del agua, y esa entrega tocando el mismo palo de plástico y sonriéndonos (con distancia y con brisa oceánica) fue mi punto de inflexión pandémico. Mi fotograma.

El jueves comimos cerca de una excursión de niños de posguerra. Personas que vivieron el último año encerradas con miedo estadístico a morir. Gente que temió no llegar a ver la salida de esto. Y ahí estaban: arrebañando la caldereta del pulpo hasta dejar el plato reluciente. Bromeando sobre “el bozal” -pero puesto- con esa sorna y esa gracia que nos dejan como mejor legado.

Ellos sienten que les apremia el tiempo, pero ahora sabemos que nos apremia a todos. Eso, creo, sí lo hemos aprendido en esta crisis. Que vivir, como decía Pau Donés, es urgente. Que hemos sido los tipos con suerte en esta pandemia si hoy estamos aquí leyendo esto y nuestros seres queridos también lo están: Y que esa suerte hay que honrarla cada día. El día bonito tiene que ser hoy, ya, ahora mismo.

Antes del viaje fuimos a comer “unos que sí”: carne rica, a la brasa, con su pan, su mosto o su cerveza. “Esto es vida y lo demás es cuento”, dijo un señor con edad de llevar una dosis de AstraZeneca pero no las dos. Ellos pidieron otra ronda y nosotros también. Con sentidiño, feliz remontada a todos, que este verano valga por dos.