Aunque tardó el reconocimiento por parte de la sociedad, llegó gracias a la pandemia donde pese a los políticos de turno, se premió a los sanitarios y no solo por su dedicación, profesionalidad y empatía, con las lógicas excepciones como todo en la vida. Siempre están ahí en tiempos mejores y peores, pero sigue habiendo una minoría que lejos de reconocer estos méritos se dedican a criticarlos e incluso agredirlos, lo que no es nuevo lamentablemente, bien sea por no gustarles los nuevos protocolos, por las esperas o por entender una defectuosa atención y ante ello recomiendo a estas personas insatisfechas que dirijan sus críticas e iras a los cargos políticos que ejercen el mandato en cada comunidad autónoma ya que tienen suficientes competencias para ello y son quienes también deben velar por los propios sanitarios y que el sistema funcione debidamente con personal eficiente y suficiente que incluso cubra las bajas que se produzcan entre ellos lo que ahora no se hace y quedemos todos los usuarios satisfechos.

Resulta muy fácil encararse con la persona que está tras una ventanilla o mostrador, o bien en una sala de curas o urgencias, pero no lo hacen, no se atreven ante los verdaderos responsables de sus quejas que son los que deben resolver tales problemas.

Por cierto no hemos vuelto a oír aquella promesa de premiar de alguna forma a los médicos, enfermeras y resto del personal sanitario por su comportamiento en los meses más duros de la pandemia, ha quedado en el limbo y esperemos cuando las aguas vuelvan a su ser no haya más recortes ni precariedad en la sanidad, fundamental junto a la educación y los hechos nos lo han demostrado.

Angel Santamaría Castro