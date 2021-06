¿Qué pasa con la diplomacia española? Está pasando por uno de los momentos más bajos e increíbles de su larga historia. La crisis con Marruecos que, lejos de resolverse, se recrudece, da fe de ello. El país norteafricano sigue acusando a la ministra de Exteriores española de poner en cuestión “el respeto mutuo” y la “confianza” entre ambos países. Para más infortunio, la embajadora marroquí en España, una señora de armas tomar que se muestra muy crecidita, crítica y acusa a la ministra González Laya de que “en la prensa y en el Congreso de los Diputados, ha seguido presentando hechos erróneos y teniendo declaraciones inapropiadas”, lo que ha soliviantado a la embajadora, al gobierno marroquí y al rey Mohamed VI.

No están dispuestos a pasar una hasta el punto de que la ministra plenipotenciaria, Karima Benyaich, ha vuelto a recordarnos, por si lo habíamos olvidado, que Rabat “actuará en consecuencia”. Conocemos sobradamente las actuaciones de Rabat y las consecuencias que tiene para ambos países. La invasión para España, el descredito para Marruecos por la utilización que hace de sus jóvenes y niños. Lo que no se entiende bien es el guante blanco con el que algunos países tratan a Marruecos sin tener de su lado la razón.

No sé qué quiere o qué pretende Rabat. De entrada, lo mejor que podría suceder es que la ministra González Laya dejara de hacer declaraciones al respecto. Cada vez que abre la boca tenemos un conflicto. Si no ha hablado con ellos, si no hay tales conversaciones como asegura, porqué ese empeño en contarnos que todo va bien. Ni bien, ni medio bien. No se puede decir por delante una cosa y actuar de forma contraria por detrás. La embajadora cuestiona a la ministra española preguntándose si sus declaraciones “son una torpeza personal de la ministra” o si por el contrario muestran “las veleidades de ciertos medios en España contrarios a la integridad territorial del Reino”. Me extrañaba que no sacudieran a la prensa. La integridad territorial del reino alauita pasa por anexionarse Ceuta, Melilla, las Islas Canarias, Perejil, las Chafarinas, Alborán, el Peñón de Vélez, las islas Alhucemas y si es posible Cádiz y un poco más arriba. Y por ahí sí que no pasamos. Por lo menos los españoles. No puedo hablar por el Gobierno tan amigo de concesiones.

Para contundencia la de la ministra de Defensa, Margarita Robles, exigiendo “respeto” a Marruecos y avisando de que no es aceptable utilizar menores para burlar la frontera. Cara nos ha salido la ‘acogida’ del líder del Frente Polisario. La crisis diplomática lejos de remitir se recrudece.