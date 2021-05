Uno de los indicadores más relevantes en las estadísticas de desarrollo o progreso social es el de la esperanza de vida. Representa el número medio de años que se espera que una persona viva desde el momento en el que nace. España es uno de los países punteros en este aspecto. En España, la media es de unos 83 años, once años más que la esperanza de vida a nivel internacional. Las diferencias en cuanto al número de años que se espera vivir no solo se dan entre naciones, sino que también se producen fuertes desigualdades dentro de un mismo país. En el caso de España, hay un dato desolador: vivir en un municipio u otro de nuestro país nos puede costar hasta 6 años y medio de vida, que es la diferencia entre las ciudades con mayor y menor esperanza de vida.

Cinco municipios madrileños se sitúan por encima de los 85 años, según el informe sobre Indicadores Urbanos publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La mejor esperanza de vida es la de los vecinos de Pozuelo de Alarcón, seguidos por los de Majadahonda, Alcorcón, Las Rozas y Alcobendas. Todos ellos por encima de los 85 años. Fuera de la comunidad de Madrid hay que desplazarse hasta el País Vasco. Concretamente hasta Getxo, la sexta ciudad española con más esperanza de vida, algo más de 84 años. Desde luego la comunidad de Madrid se lleva la palma consiguiendo formar parte del top ten que completa San Cugat del Vallés, detrás de Leganés, San Sebastián de los Reyes y Getafe.

En el extremo opuesto se encuentra La Línea de la Concepción. El municipio del extremo sur de la provincia de Cádiz es la única de las 126 ciudades estudiadas por el INE que arroja una esperanza de vida inferior a 80 años, los roza, pero se queda en 79,7. Zamora, nuestra Zamora del alma, ocupa el puesto 27, con 83,40 años de promedio. Aunque el puesto 27 queda ciertamente alejado del podio, en algo tan vital como la esperanza de vida, Zamora no está del todo mal. Somos el rigor de las desdichas y parece que tuviéramos la suerte de espaldas, que nada nos sale a derechas, bueno, ni a izquierdas. Sin embargo en materia de esperanza de vida podemos incluso sacar pecho.

El estirón de la esperanza de vida ya ha colocado a España como el cuarto país más longevo del mundo y, de mantenerse el ritmo, la catapultará hasta el primer puesto en 2040, según un estudio del Institute for Health Metrics and Evaluation de Washington publicado por la revista The Lancet.