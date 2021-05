Se podría decir que “más de lo mismo”, que el político de turno “tiene a bien” legislar, acordar, aprobar, decretar, resolver, etc., cuantas ocurrencias, muchas veces para personal lucimiento, tiene a bien en relación con las medidas subsiguientes para lograr el desarrollo económico y social de los habitantes de los pequeños municipios; cuando, como sucede con Ley 2/2021, de 7 de mayo, de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha.

Desde principios del siglo XX cuando se intensificó la emigración de los habitantes de nuestros pueblos, hasta el momento presente que según las estadísticas del I.N.E. algunas provincias del oeste español siguen “desangrándose” poco han hecho los poderes públicos a través de las Administraciones Públicas que gobiernan como son los Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales, o, en el mejor de los casos sus acuerdos corporativos han sido poco eficaces quizá salvo la ejecución de infraestructuras a través de los siempre necesarios Planes Provinciales de Obras y Servicios y de los Caminos Vecinales Y es que no se puede, ni se debe, elaborar los Presupuestos Generales de las Corporaciones Locales sin un basamento en el que se haya estudiado “a fondo”, es decir, considerando las auténticas necesidades del vecindario y de las actividades económicas y empresariales de los municipios y provincias, lo que a su vez exige estudios, análisis, conclusiones, propuestas de actuación, seguimiento del grado de consecución de los objetivos, adopción lo más inmediato posible de medidas correctoras en caso de desviación respecto de los mismos, enseñanzas para elaborar los siguientes medidas de planificación en ejercicios presupuestarios futuros, etc., en resumen evaluar el impacto de la financiación local, autonómica, estatal y europea en el ejercicio de las potestades de las Corporaciones Locales.

Y es que los cargos electos, con gravísimas responsabilidades en la administración prudente, responsable, equitativa, etc., de las cantidades detraídas a los contribuyentes de la Hacienda Pública, debieran dejar a un lado connotaciones partidistas, de afectos personales, de “filias y fobias”, y sí tener en cuenta el auténtico sentir de los habitantes de las Entidades Locales, de los estudios del “Alma Mater”, de la doctrina “ad hoc”, de las colaboraciones “concienzudas” de los medios de comunicación social, etc. Y claro está, como el ordenamiento jurídico no les exige ningún tipo de estudios, bueno sería, para lograr la eficacia y la eficiencia en el devenir de las instituciones públicas locales, que éstas se dotaran de un completo gabinete de investigación sobre la problemática municipal y provincial para que elaborará propuestas de actuación a los regidores locales que hayan de acordar las medidas conducentes ata lograr el desarrollo económico y social de los habitantes rurales. Por supuesto, debieran conocer que se legisla y que experiencias provechosas hay en otros ámbitos territoriales por si fuera pertinente, por útil, aplicarlo, adaptarlo, para las decisiones propias, puro “benchmarking”, tan empleado por las empresas punteras, dicho sea de paso.

Tengamos presente que los agricultores y ganaderos del medio rural nos dan de comer, cuidan el medio ambiente, conservan la cultura y tradiciones populares y un larguísimo etcétera, como bien han puesto de manifiesto, una vez más, con la pandemia, donde nadie ha perecido de inanición gracias a ellos. Sí que son esenciales.

Acceso a Internet, que se verá favorecido por cientos de satélites que va a poner en órbita el fundador de Tesla; servicios públicos con la misma calidad de los existentes en las ciudades, empleos dignos y de calidad, estímulo al emprendimiento, vías de comunicación seguras y en buen estado de tránsito, etc., podrían ser, entre otras muchísimas, las actividades que habría que activar, como reflejan innumerables textos de todo tipo y naturaleza.

En la sesión del día 13 de mayo de 2021 , el pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado el Proyecto de ley de cambio climático y transición energética, pendiente de su inmediata publicación en el BOE, que “En cuanto al desarrollo rural, el despliegue de las energías renovables deberá llevarse a cabo de manera compatible con la conservación del patrimonio natural y la adecuada ordenación territorial”. Nota de prensa; “La política agraria común, la de desarrollo rural y la forestal son clave para alcanzar el objetivo de neutralidad climática ”, preámbulo; Artículo 25.” Desarrollo rural: política agraria, política forestal y energías renovables”. Amén, que quiere decir “así sea”.

Marcelino de Zamora