Hace apenas un mes caminaba junto a mi compañera Auxi Fernández por las calles de Rabiche y comprobaba el estado de abandono que sigue sufriendo este barrio zamorano, una situación que no ha sido remediada con el paso de diferentes corporaciones por el Ayuntamiento de Zamora en las últimas décadas. Hablábamos con los vecinos y vecinas del lugar mientras recordaba aquellos años que estuve trabajando con los jóvenes del barrio como Educador de Calle, unos años de los que guardo muy gratos recuerdos. A pesar de rememorar algunas anécdotas del pasado, aquella visita me dejó una sensación agridulce, al comprobar que muchos problemas de antaño siguen sin resolverse y que la desatención de los servicios más básicos sigue siendo muy preocupante.

A pesar del impagable esfuerzo que los profesionales sociales siguen realizando a día de hoy en la zona, la acumulación de basura y de maleza, las calles sin asfaltar, la carencia de contenedores y las condiciones de insalubridad siguen siendo parte del triste panorama que la parte alta del barrio de San Frontis y la barriada de Rabiche ofrecen a cualquier vecino o viandante. En estos dos años como concejal del Ayuntamiento de Zamora he podido comprobar de primera mano que queda mucho por hacer para garantizar unas condiciones dignas en toda nuestra ciudad. No es una cuestión exclusivamente de promesas incumplidas o de deudas históricas que el Consistorio tenga con sus barrios más deprimidos y marginados, sino un problema estructural que requiere de propuestas integrales y de intervenciones de gran calado.

Una ciudad que aspire a ser Patrimonio Mundial de la Humanidad no puede lucir de esta manera, con contenedores situados frente a monumentos o en espacios de gran valor patrimonial, ni ocupando zonas que afecten a la seguridad vial

Por ello, la semana pasada presentamos “Adecentar Zamora”, una propuesta para mejorar la limpieza y la recogida de residuos en todos los barrios de la ciudad. Después de visitar los barrios de la ciudad y de reunirnos con varias asociaciones de vecinos hemos podido constatar que el mal estado de los contenedores de la ciudad es una realidad cada día más alarmante. Con un amplio dossier fotográfico para ilustrar este mal endémico en todos los barrios de la ciudad, los concejales socialistas instamos al Ayuntamiento de Zamora a actuar de manera inmediata para poner remedio a una situación que se viene agravando con el paso de los meses. Mientras la ciudad sigue esperando que el proceso de contratación del nuevo servicio avance, la precaria situación de la recogida de residuos y de limpieza de la ciudad se va haciendo cada día más insostenible.

Desde el Grupo Municipal del PSOE consideramos que existe un problema generalizado con los contenedores de la ciudad, un problema que afecta a la limpieza y a la salud pública, que el Ayuntamiento de Zamora debe solucionar. No es suficiente con esperar a que avancen los trámites para que el nuevo servicio se ponga en marcha. Es necesario desbloquear la compra de contenedores que sustituyan a aquellos que se encuentran destrozados o con desperfectos, al mismo tiempo que se vela por el cumplimiento de los contratos municipales, que se exige el seguimiento de las frecuencias de barrido y recogida, y que se garantiza que la sustitución de las incapacidades temporales de la plantilla permiten que la empresa concesionaria cumpla con los objetivos fijados en el contrato. En los Presupuestos Municipales del año pasado los concejales socialistas propusimos la compra de contenedores. Una compra que, pese a ser anunciada, aún se encuentra en fase de “valoración de criterios cuantificables automáticamente” y no parece que se vaya a materializar en el corto y medio plazo.

Mientras los vecinos y vecinas de Zamora vamos observando como el acusado deterioro de los contenedores hace que cada día sean más los que se encuentran prácticamente inutilizables, no se están tomando medidas para atenuar esta situación que afecta a la limpieza y a la salubridad de nuestras calles. También es preciso reconsiderar la desafortunada ubicación de muchos de estos contenedores. Una ciudad que aspire a ser Patrimonio Mundial de la Humanidad no puede lucir de esta manera, con contenedores situados frente a monumentos o en espacios de gran valor patrimonial, ni ocupando zonas que afecten a la seguridad vial. Por ello, desde el grupo socialista pretendemos que este documento de trabajo sirva de punto de partida para que no se demoren más las actuaciones. Actuaciones para mejorar la recogida de residuos, para conseguir que se adquieran nuevos contenedores y que se amplíe el contingente de contenedores de reciclaje que incentiven las prácticas ecológicamente sostenibles de la ciudadanía y, en definitiva, para lograr que se mejoren las pésimas condiciones de un servicio tan importante para la ciudad.

Seguiremos insistiendo hasta que se consigan estos avances, como hicimos en el pasado Pleno Municipal alertando del estado de abandono en el que permanece el barrio de Rabiche. Una moción de la que esperábamos mucho más, pero que Izquierda Unida ni siquiera quiso entrar a debatir, cuando en sus años de oposición fueron muy activos denunciando (y con razón) la injusta situación que padecían y padecen los vecinos de este barrio. Esperamos tener más éxito en el futuro y conseguir que en la segunda mitad del mandato, que iniciaremos el próximo mes, se debatan y pongan en marcha acciones que, independientemente del grupo político que vengan, sirvan para mejorar la vida de los zamoranos y zamoranas.