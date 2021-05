Es realmente incompresible además de increíble, la actitud que durante años, han venido manteniendo algunos hombres frente a sus esposas. En muchos hogares, sólo se oía una voz, una sola persona tomaba todas las decisiones, incluso las más aleatorias, nadie tenía derecho alguno, ni el de protestar, nadie podía opinar, cuando se suscitaba una necesidad, se tenía que esperar al macho, para que a la vista de los hechos y desde su personal capricho decidiera, era todo así, además desde el silencio.

Desde el silencio sepulcral, porque el ambiente podía empeorar, cuando algún miembro de la familia opinaba, o realizaba un tímido comentario, el discurso era único, y no cabía alternativa, las posibilidades se habían acabado, y estaba tan interiorizada la situación, que nadie hacia propuestas, solicitaba o requería, nadie se salía de sus raíles, marcados con fuego, porque con “fuego” lo podría pagar.

Tengo en tratamiento a varias abuelas con más de 65 años, y todas manifiestan un discurso equivalente, “me sentía liberada cuando salía de casa, es el momento en el que encontraba algo de paz, aunque no podía parar, todo debía de estar niquelado para cuando llegara, y con la mesa dispuesta. Sonaba la puerta, aparecía él con el peor de los gestos, siempre con algún reproche, tiraba la ropa a lo largo del pasillo de entrada, yo como cordero la iba recogiendo, se sentaba en la mesa, le ponía las zapatillas, esperaba en pie hasta que me ordenara que le pusiera la cena, jamás estaba en su punto, salada, sosa, fría, caliente, dura o blanda, terminando en muchas ocasiones el plato, estrellado contra la pared”.

“Seguidamente venían los empujones, las patadas, los puñetazos, las expresiones gruesas contra mi familia y contra mí, los insultos de infravaloración, de desprecio, de humillación, para al final permitirme o no, recoger la cocina, o acompañarle a la cama, según sus reales deseos. Y así uno y otro día, uno y otro año, y así aguantando en silencio, nadie lo comprendía porque era muy común, no se trataba de una singularidad, y así los niños observando y a la vez recibiendo golpes e insultos, imposiciones, y carencias, no se daba jamás una conversación, se trataba de una relación entre desiguales, él y el resto, y el resto éramos los demás”.

“Y esto cuando no bebía demasiado, porque cuando el alcohol estaba presente, el nivel de tensión aumentaba, incluso hasta el temor inminente de perder la vida, mediante palizas indiscriminadas, tentativas de asfixia, empujones por la escalera, arrastrar por los pelos. Eran situaciones en su conjunto muy difíciles de entender, desde la concepción de las relaciones de hoy, se parecían a las que se reservaban para los esclavos por los amos, éste tenía todos los derechos, sin discusión”.

Una de la abuelas me cuenta, que su marido entre otras cosas la hacía ir junto con los hijos, todos los fines de semana, a su pueblo natal de siete vecinos, pero donde él conservaba un amigo con el que cazaba y bebía. Otra estaba obligada a no hablar jamás con nadie de su familia. Otra no podía salir de casa si no tenía su permiso. Otro disponía de un papel, donde tenía que tomar nota de cada gasto que hacía, para ella o los hijos, y la mayoría tenían como obligación, disponer de todos los preparativos, para que cuando él llegara pudiera comer, cenar o dormir, con toda la comodidad, era el señor incuestionado y temido, rodeado de esclavos y serviles, obedientes y sumisos.

La Cruz Roja junto con, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, han publicado una encuesta realizada mediante la entrevista de 245 usuarias del servicio de teleasistencia, mayores de 65 años, y las conclusiones impresionan. El 40% admite que toda su vida de casada fue maltratada, violada, vejada y humillada, tratada como algo inservible, como la escoria, siendo agredidas de forma reiterada siete de cada diez, y que sólo se pudo poner fin, a este desgraciada situación, con la separación.

Es como de fantasía, como si no se tratara de nuestras madres, aguantaron, aceptaron vivir en el barro, y chupar el agua sucia, especialmente por el qué dirán, los prejuicios han hecho mucho daño, y en ocasiones han estado alimentados desde el pulpito por temor al escándalo. También aguantaron, por el bien de los hijos, la impresión es que era más nociva la separación, que la convivencia en una cárcel vigilada por maltratadores, no se entendía los efectos tan perniciosos de esta situación, dado que la madre hacia de contrapeso, y pensaba que esto les ponía a salvo, grosero error, hoy muchos hijos de aquel malévolo ambiente vienen reproduciendo lo que aprendieron.

Por otra parte, muchas hablan de la ausencia de la justicia, había una complicidad entre hombres, y entre ellos se enmascaraba todo, no hacían caso a las denuncias, su tramitación era farragosa, compleja y llena de obstáculos, pocos creían en ellas, incluso ni los padres, porque la vida era así, y el matrimonio se fundamentaba en el sacrificio por la familia, en beneficio de los hijos. Esta actitud aún la venimos observando en bastantes casos, se teme la separación en casos de desencuentros permanentes. Por el sufrimiento que pueda ocasionar a los hijos.

La mujer se ha erguido, cultural y científicamente se sitúa junto al hombre, no se entiende otro tipo de sociedad que no sea igualitaria, en el trabajo y en la economía casera, perseveremos en este camino de la igualdad y solidaridad.