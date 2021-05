Todo se confabula para seguir haciendo la puñeta a los autónomos. Las están pasando canutas pero quienes deben y pueden no hacen nada por evitarles los constantes malos tragos producto de leyes y reformas que siempre van en contra de sus intereses. Yo diría que van en contra incluso de su supervivencia. Si el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, sigue adelante con su reforma del Régimen Especial del Trabajo Autónomo (RETA) para que se cotice por ingresos reales a través de un nuevo sistema de tramos, el futuro que espera a estas buenas gentes no puede ser más desalentador. Da la sensación de que lo hacen para que desistan en su empeño de seguir en unos casos y de emprender en otros.

Según el evangelio del ministro Escrivá, los autónomos tendrán que destinar seis meses de trabajo a pagar cuotas e IRPF al Estado. Para todos los tramos, pero especialmente para los rendimientos más elevados, la suma del pago de la cotización de la Seguridad Social más el pago del IRPF supone que el pobrecico autónomo esté obligado a destinar un 50% de media de sus ingresos a saldar sus obligaciones fiscales y sociales. Van a ser los más “obligados”. Puestos así, poco atractivo tiene el futuro más o menos inmediato de este sector tan castigado. Supongo que ello también repercutirá en los precios, total que, al final, acabamos pagando todos.

El ansia recaudatoria gubernamental me preocupa. Vamos a ver, ¿no es cierto que llegará un porrón de euros procedentes de Europa? ¿A qué se va a destinar todo el ‘porrón’ si para nada beneficia a los españoles? Estoy con los autónomos en que estamos ante un sistema “absolutamente confiscatorio”. Y ‘recaudatorio’ y ‘decomisatorio’ y ‘embargatorio’ y todo lo que se le ocurra. De seguir la cosa como va, no les van a dejar levantar cabeza. Este colectivo no quiere que Escrivá logre su propósito. No es de extrañar.

La factura fiscal y social será tan elevada que muy pocos podrán asumirla. Eso de trabajar la mitad de la jornada y entregar hasta el 55% de los ingresos para cumplir con las obligaciones impuestas por el Estado es muy fuerte, muy duro, es una irresponsabilidad. Tiene que haber otras fórmulas, en las que el digno ministerio del señor Escrivá tiene que ahondar antes de que la reforma siga adelante. 3,2 millones de autónomos son un número más que suficiente como para que intenten detener este despropósito. Si finalmente se impone el criterio de Escrivá, los autónomos tendrán que pagar una media de 1.300 euros más al año en cuotas, unos 110 euros al mes de más.