Primum vivere deinde philosophari. Primero vivir, luego filosofar se decía ya en lengua latina antes del nacimiento de las ideologías, allá cuando el hombre se conformaba con tratar de adivinar el futuro acotándolo a horas o días y no a varias décadas y sin que ni siquiera ello sirviera para evitarle a César el destino marcado para los idus de marzo.

Inmersos en plena incertidumbre económica, de empleo y como nación, el presidente del gobierno con menor respaldo parlamentario propio de nuestra actual democracia y su augur de cabecera, Iván Redondo, nos atizan un mamotreto de casi setecientas páginas trasladando, a tres décadas vista, una macedonia conformada por su programa electoral, unas cuantas ideas con las que se quedaron de la última cumbre de Davos y cuatro ocurrencias de los nuevos dioses del olimpo de las redes sociales y las nuevas tecnologías. Como si en 1992 alguien hubiera sido capaz de diseñar el mundo de 2021.

No comeremos carne porque en Palo Alto, California, alguien dice que no es sostenible su consumo para los pastores de nuestra vieja Castilla. No seremos propietarios porque viviremos en “las nubes” que los nuevos amos nos alquilen aunque aquí nos sobren el espacio y el tiempo y nos falte la gente para ocuparlos. Y pagaremos en impuestos lo que ganemos con el sudor de nuestra frente para que cobren sus sueldos públicos quienes ya se encargarán de pensar por nosotros, de tomar las decisiones por nosotros, de distribuir los bienes por nosotros o de marcar cuándo y cuántos hemos de nacer o morir. A dónde y cómo desplazarnos. A qué aspirar y a qué renunciar.

Por fortuna, que no por azar, todo es falacia. La libertad siempre triunfa cuando hay individuos que la defienden. Vivamos en la disidencia porque de ella vienen la vida y la libertad. Eva mordiendo la manzana elige el camino que hemos seguido, el de ir construyendo día a día el mundo, la nación y la vida que queremos. Sánchez quiere saltar como en el juego de la rayuela -o en la novela de Cortázar-, del pasado guerracivilista al futuro que le dicen que mola para no pisar el presente que le aprieta ¡y de qué manera! en el zapato.

Siempre escribo con música. Nunca sé si la columna surge de la música que escucho mientras la perpetro o si, en función de lo que en mi subconsciente se va formando, elijo estilo musical. La de hoy sólo podía ser Franco Battiato que nos ha dicho “addio” esta semana. A diferencia del rollo 2050 que nos ha endiñado Iván Redondo y de la huida hacia la estratosfera del tiempo, ya pasado, ya futuro, en que habita Sánchez, en la música y las letras de Battiato pasado y futuro habitan en singular armonía con el presente. La erudición con la ligereza; la ensalada con Beethoven; la estación de los amores con filosofía sufí o la escéptica crudeza, también intemporal, de Fleur Jaeggy; los mitos con la esencia del universo. Empecé escribiendo la columna por este último párrafo porque valen más una canción del siciliano, un relato de Borges, la cuarta sinfonía de Brahms o un poema en asonante de Aleixandre, que las 675 páginas de falacia ideológica y pretenciosa estulticia -imbecilidad, para que todos nos entendamos-. “No time no space”, maestro.

