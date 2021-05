Durante las últimas semanas he vuelto a participar en dos programas que me fascinan: Provincia Universitaria y Programa Interuniversitario de la Experiencia. El primero es una iniciativa que desde hace seis años realizan la Diputación y la Universidad de Salamanca con el propósito de acercar la Universidad a toda la provincia y tejer redes que aúnen a los territorios y al conocimiento. Yo vengo colaborando desde sus inicios con dos talleres: el primero está enfocado a reflexionar sobre la participación de la población como herramienta de cohesión social y desarrollo comunitario y el otro se centra en compartir recuerdos e imágenes de las personas mayores a través de historias de vida. En las dos actividades utilizo juegos de simulación con el objetivo de que los asistentes se sientan protagonistas durante las dos horas que compartimos juntos. Creo que lo hemos vuelto a conseguir de nuevo con los vecinos de Sorihuela, Pelabravo y Vega de Tirados. Por tanto, me siento orgulloso y satisfecho. Y doy las gracias, claro.

¿Y qué escribir del Programa de la Universidad de la Experiencia? Quienes sigan a este menda, ya saben que es un clásico en esta columna. Los lectores y, de manera muy especial, los estudiantes conocen sobradamente que es una de las iniciativas docentes que más me ha aportado a nivel personal y profesional. Desde 2002, cuando aterricé por primera vez en el programa impartiendo una conferencia sobre “Imágenes falsas y errores de bulto que circulan por estas tierras”, hasta la actualidad, siempre he disfrutado de la compañía, de los saberes, de las preguntas, de las historias de vida y de las experiencias acumuladas de las personas matriculadas en las sedes de Zamora, Benavente, Toro o Salamanca. Y ha vuelto a suceder en esta nueva edición, cuando las clases han sido virtuales por efecto de la maldita pandemia. Incluso en estas circunstancias tan especiales, los mayores no han faltado a la cita, demostrando no solo interés sino dando un gran ejemplo de responsabilidad. Por tanto, una vez más, muchas gracias por todo.

Y la última experiencia universitaria es una sorpresa. El jueves, en mi clase de “Estructura social y desigualdades”, que imparto en el Grado de Trabajo Social de la Universidad de Salamanca, en la presentación del último tema del programa, dedicado al Estado del Bienestar y la política social, arrancamos con una selección de imágenes y noticias de la vida cotidiana. Mi objetivo era que los estudiantes fueran conscientes de que los contenidos que íbamos a explicar durante las próximas semanas estaban ahí, a nuestro alrededor, y que solo había que prestar atención y reconocerlos aplicando la técnica de los cinco sentidos. Pues bien, en esa selección de imágenes, hechos, conflictos, circunstancias y noticias se colaron las dos fotos de Ceuta que han dado la vuelta al mundo: el guardia civil con un bebé entre sus manos saliendo del agua y la voluntaria de Cruz Roja consolando a un senegalés. Dos ejemplos de profunda humanidad, cualidad que algunas personas tienen la desgracia de no conocer su significado. Dicho queda.