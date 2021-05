La Unión Europea, fundamentalmente Grecia, Italia y España, es un coladero por el que todo el mundo entra. El rizo se ha rizado en Ceuta, en lo que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha llamado “crisis migratoria” cuando la realidad nos dice que se ha tratado (no sé si hablar en tiempo pasado) de una ofensiva hostil, de un chantaje, de una extorsión que España y la Unión Europea no pueden ni deben consentir. Ceuta es frontera de la Unión Europea no el cedazo con el que el Gobierno de Marruecos pretende intimidarnos. Menos mal que Bruselas ha cerrado filas en torno a España.

Bruselas, sí, pero no Washington. Desde que Donald Trump reconociera la soberanía marroquí del Sahara Occidental, convalidando así el plan de Marruecos para ese territorio, considerando realista, creíble y seria la propuesta marroquí, el Gobierno del país norteafricano se ha venido arriba, mostrándose intratable e insufrible. En plena crisis diplomática y política, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no sólo respalda a Marruecos frente a España, sino que el aliado preferente en el Estrecho para el País del Tío Sam es Marruecos, resaltando el papel clave que juega el reino alauita.

No entiendo la inexistente política exterior española. El grado de incompetencia de la ministra ha quedado en evidencia. Si por lo menos perteneciera al cuerpo diplomático, a buen seguro se le habría visto algún detalle inteligente pero, ya ve, fue elegida a dedo por sus conocimientos en la burocracia del comercio internacional. Lo de las churras y las merinas de siempre. Lo que trae a mal traer a todos los españoles es la generosidad del Gobierno, buen “pagador” donde los haya, con Marruecos. Esta situación, provocada por la mala gestión de Exteriores, nos sale cara en dinero contante y sonante, en imagen exterior y en todo lo demás.

La decisión de autorizar la presencia en España de uno de los peores enemigos de un país presuntamente amigo como Marruecos es injustificable. Estábamos avisados de que tendría consecuencias, como así ha sido. Brahim Ghali, líder del Frente Polisario y quien mantiene viva la lucha por la independencia del Sahara, no es un santo. Las cuatro causas judiciales que tiene abiertas en España dan fe de ello. No se trata de buscar culpables pero tampoco se trata de dar una explicación ‘humanitaria’ al suceso, gracias a las imágenes que han mostrado claramente la complicidad de la policía marroquí para convertir Ceuta en un coladero infernal.

La indignidad con la que Marruecos ha tratado la condición humana de los suyos es deplorable. Lamentablemente, nadie se atreve a afearle el comportamiento a Mohamed VI.