Parva docemus...; sed est sua etiam studiis infantia. (Poco es lo que enseñamos; pero también los estudios tienen su infancia).

He terminado de leer, en fechas recientes, el libro titulado: “Aquel mar que nunca vimos”, de José Antonio Abella, donde en sus páginas se profundiza en la vida y muerte de un maestro nacional, en la miseria no solo material si no espiritual de la España de la primera parte del pasado siglo.

En varios artículos, publicados en LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, he hecho alusión a la escuela, a los maestros y a la enseñanza, en general. No podemos olvidar que, la Escuela con mayúscula, es tarea y obra de todos.

La escuela necesita maestros singulares, con una vocación, formación y dedicación especial y buenos métodos de enseñanza, todo ello unido es fundamental. Actualmente, creo que se acabó de verdad y para siempre, en nuestras escuelas y colegios, la aplicación de la frase:”la letra con sangre entra”; que en tiempos pasados estaba tan arraigada en algunos docentes, y sus alumnos, desgraciadamente fueron los sufridores, de tan singular teoría. Personalmente, en honor a la verdad diré, como he puesto de manifiesto en varios artículos que, en la Escuela de Valdescorriel, tuve maestros con sensibilidad, donde se daba la cercanía humana, ahora tienen Internet, pero, no es lo mismo...

De la Escuela de Valdescorriel y de quienes fueron mis maestros, tengo especial recuerdo, por ello les rindo desde estas páginas, mi agradecimiento y pequeño homenaje, va por D. Ángel Casquero, Dª. Pilar Martínez, Dª. Pacita Revilla y D. Patricio López Redondo.

Si de la Escuela tengo buenos recuerdos, no puedo decir lo mismo del colegio, con minúscula, donde cursé el bachillerato elemental-plan 1957, pues, presumo que allí ignoraban el derecho del niño a que se le trate bien y a estar bien en el colegio. Opinión personal del que estas líneas escribe.

Alguno de mis lectores habituales, presumo pasaron por sus aulas o en el peor de los casos estaban internos como yo. Me viene a la memoria la frase que, recientemente, la pasada Semana Santa, escuchaba en la película: “Los chicos del coro”. Acción-reacción.

La enseñanza de aquel colegio era triste, fría como cosa mecánica, repetir y repetir el nombre de los partidos judiciales por orden alfabético, declinaciones, ríos desde su nacimiento hasta su desembocadura, con sus respectivos afluentes, y al menor desliz, se aplicaba la frase: acción-reacción.

Los profesores, en la mayoría de los casos, clérigos, eran tristes, agrios, enfadados y de dudosa altura intelectual, extremo éste último que he podido ir comprobando con el paso del tiempo.

Si la escuela o el colegio debe ser un lugar de recreo más que de mortificación para el alumno, aquel viejo colegio era de mortificación, desde las siete de la mañana que, el batir palmas del clérigo (y no precisamente de alegría) y la luz, nos despertaban y comenzaba la actividad para todos, desde los niños de ingreso de bachillerato hasta los del antiguo Preuniversitario, esto es, desde los nueve o diez años hasta los de dieciocho o más años, actividad que duraba hasta las once de la noche, pues, el último estudio era de diez a once la noche, todo ello, tras largas horas de clase, rosario, y horas de estudio por doquier, casi, casi, tantas como los opositores a notarias.

Créanme que desde que me fui de aquel “pupilaje”, hace más de cincuenta y tantos años no me he pasado por él, pueden imaginarse mis lectores, el recuerdo que tengo, pero siempre, en honor a la verdad he sido respetuoso y agradezco el fortalecimiento de la memoria. Allí un desmemoriado no lo tenía nada fácil; en aquellos años creo que no existía De Memory, a lo sumo, Fósforo Ferrero.

Durante casi tres décadas he dado clase a alumnos de primero de carrera y créanme que, cuando nos encontramos por la calle de paseo, se paran y me saludan con cariño. Ello me produce gran satisfacción.

He de manifestar que en nuestro bachillerato, plan 1957, la música era la gran olvidada en el sistema educativo, por tal motivo, hemos de acudir al principio de “se aprende música, oyendo música.”

Leía en el libro de José Antonio Abella, que el niño tiene necesidad de expresar lo que siente, lo que le ocurre, lo que le suena, pero necesita saber escribir, de ahí la importancia de la imprenta en la Escuela que predicaba el método freinetiano y el sistema de fichas.

Para concluir, diré que el compaginar la educción abierta y plural, sin libros de texto, nos puede llevar a confundir lo estético con lo ético y lo superfluo no puede expulsar a lo profundo, pues, todo estudio y aprendizaje exige esfuerzo, trabajo y disciplina, pero es tarea del buen maestro trabajar riendo, cantando y mirando al sol.

Creo que debe fomentarse en los pueblos y ciudades el dedicar calles, plazas y avenidas a quienes allí fueron sus maestros, pues, un pueblo acogedor y simpático que enaltece la memoria del que fue su maestro, es un pueblo que se honra así mismo.

Abrir los ojos de los escolares es abrir su alma, con altura intelectual y compromiso ético.

Pedro Bécares de Lera