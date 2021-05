Sí, bienvenidos sean los premios que ya se anuncian sin ambages ni tapujos de ningún tipo. Me refiero a los que convoca la Cámara de Comercio e Industria de Zamora. La Cámara le ha echado valor y no va a permitir un barbecho más en su ya larga trayectoria de, por lo menos, 33 años, honrando a quienes están más necesitados que nunca del reconocimiento y el aplauso de todos: los empresarios y los trabajadores. Bienvenidos sean los Premios Mercurio y Vulcano y las medallas a la Dedicación Empresarial y la Lealtad a la Empresa que tanto valor tiene, sobre todo en estos tiempos de cambios.

Me alegra sobremanera la valentía de la Cámara de echar ‘p’alante’. Además sé que serán muy escrupulosos con las medidas a tomar para evitar contagios y otros menesteres. El 28 de junio, fecha de la celebración, vamos a estar vacunados la gran mayoría de zamoranos. Eso, siempre y cuando no se desacelere el ritmo actual, no haya contratiempos y todo siga su curso imparable.

Zamora necesita alicientes. Zamora necesita vida. Zamora necesita celebraciones. No hablo de botellones ni de concentraciones ilegales. Muy por el contrario, hablo de este tipo de ceremonias, de galas, porque esta celebración lo es, que además hunden su raíz en las tradiciones festivas de San Pedro. Y porque hay que decirle a los empresarios de Zamora que han podido resistir y aún a los que no, gracias. Gracias, con las mayúsculas del respeto, la admiración y la gratitud más absolutas. Gracias por aguantar. Gracias por permanecer. Gracias por soportar todo lo que vienen soportando con un estoicismo admirable, aún a pesar de la queja o precisamente por eso.

Felicito de todo corazón al pleno de la Cámara, compuesto por auténticos jabatos. Enrique Oliveira, José María Esbec, Gonzalo Ontiveros, Ruperto Prieto Corpas y Fernando Pérez Aguado. Felicito a su secretario, Francisco Javier Díaz Rincón y a todos los que apoyan el regreso de unos premios que llenan de orgullo no sólo al mundo empresarial, sino a todos los zamoranos. Bien es verdad que hay que pedirle a la Cámara, que siga trabajando con denuedo, que no pierda ni el tiempo ni las oportunidades que se le presenten. Que luche en todos los ámbitos en los que se mueve, como luchan trabajadores y empresarios zamoranos.

Zamora se está muriendo por inanición. Hay quien la considera ya cadáver. Otros piensan que la agonía es lenta. Si no perdemos la esperanza, si dejamos de mirarnos al ombligo, si actuamos y lo hacemos convencidos del potencial de nuestra tierra y de sus gentes, esta inercia desastrosa desaparecerá y todo funcionará mucho mejor.