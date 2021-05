Más que una declaración de intenciones, quiero hacer una declaración de amor a Sayago. Que mis palabras sean un grito de protesta ante el proyecto invasivo de un parque eólico que para la comarca no representa lo que les venden. Y un hombro que se arrima, uno más, al de tantos sayagueses de dentro y de fuera, constituidos en Plataforma a la que me adhiero. Sayago no es un laboratorio donde experimentar, ni los sayagueses son cobayas. De la noche a la mañana o poco menos no se puede implantar un modelo industrial salvaje, 66 molinos de 240 metros de altura, que atentan directamente contra el paisaje y el paisanaje, contra la biodiversidad que enriquece la zona, contra la belleza, contra todo lo que de Sayago enamora.

Yo soy una enamorada de Sayago y de sus gentes, de su cultura y de su patrimonio, de sus costumbres y de sus tradiciones. Sayago nunca ha sido territorio hostil. Muy por el contrario, Sayago abraza a los de dentro y a los de fuera. Al que llega por primera vez atraído por todo lo que tantos cuentan de esta tierra increíble, a los viajeros de paso, a los que repiten experiencia, a los que sienten la atracción de Sayago y se quedan a vivir atrapados por todo lo que de hermoso tiene esta tierra grande como los sueños, profunda como el alma de los sayagueses, hermosa como una hurí, distinta, única.

No hay riqueza que no tenga Sayago. Tiene viñedos, tiene olivos, encinas, rebollos. Sayago tiene historia y honda cultura. Una gastronomía para chuparse los dedos, rico y variado folclore. Arte. Turismo. Alegría. A esta tierra quizá le falte que la dejen ser ella misma. Porque, a diferencia de otras tierras, Sayago sabe lo que quiere, hacia dónde se encamina y con quién ha de jugarse los cuartos que marcarán su futuro. Sayago tiene esperanza y un mañana que le asiste. Por eso no necesita que le implanten, como si de un parche se tratara, ese macro parque que tiene soliviantada a la práctica totalidad de la población.

Un parque que no atraerá turismo ni generará población. Por favor, a quien corresponda: “otra vez no en Sayago”. Entonces fueron los embalses. Ahora estos monstruos que atentan contra una zona que, además, forma parte de la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Meseta Ibérica, uno de los paraísos paisajísticos y naturales de España. No sé qué pensará la Unesco, pero nada bueno puede salir de este proyecto para una zona de las que, desgraciadamente, van quedando pocas. Me uno a la Plataforma y prometo volver a la carga. La unión hace la fuerza.