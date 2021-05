¡Claro que estuve alguna vez en la Plaza de la Constitución, más conocida como del Gobierno, y que durante un tiempo fue del 15M mientras duró la acampada!

Por primera vez desde hacía muchos años, Izquierda Unida de Zamora que había promovido coordinadoras sociales como la del Campus Viriato, o había estado desde el inicio en plataformas como el “No a la guerra” de Irak, junto con otras más o menos organizaciones (dicho sin ánimo de ofender, al contrario, porque algunas consideran que en cuanto se organizan comienza su declive), no había estado en el inicio de la acampada del 15M.

Fueron sobre todo jóvenes zamoranos los que se fueron asentando en la Plaza del Gobierno, en respuesta a una llamada que se oyó en toda España de rebelión pacífica y de protesta genérica contra su situación, y que apuntaba contra la política en las instituciones y los políticos “que no me representan”, como grito de guerra o de “caña-caña-caña” (no de cerveza “ayusiana”, sino de lucha).

Pese a lo genérico de las demandas y el rechazo a la política institucional, mucha gente de nuestra izquierda participó como una más en el movimiento, a nivel individual, por supuesto sin directrices políticas más allá del apoyo a unas reivindicaciones que para nosotros eran ya históricas, y que veíamos renacer en las asambleas abiertas de la Plaza del 15M.

Estuve alguna vez en la Plaza del 15M porque consideraba que también era mi plaza, pero fui recibida con cierta desconfianza porque en aquellos días se iniciaba la campaña electoral a las municipales, y yo era concejala y candidata en la ciudad. Y por parte de los que ya se iban considerando a sí mismos líderes o “dirigentes” -eso sí, espontáneos- se me hizo saber que no era bienvenida, porque tal vez podría interpretarse que iba con afán electoralista y “que no me representas”. “Si vienes, mejor no intervengas, no hables, Laura”- dijeron. Y yo ni me sentí de la casta política, ni dejé de respetar al 15M. No volví, simplemente.

Las gentes de Izquierda Unida de Zamora, que nunca nos hemos rendido, tampoco lo hicimos ante los éxitos del nuevo partido de Podemos. Nunca nos negamos a poder llegar a acuerdos para ir juntos, pero sí a dejar de ser la izquierda normal.

¡Claro que los acampados e indignados estuvieron en la Plaza Mayor de Zamora el día que se constituyó la nueva corporación para gritar de nuevo “que no me representas, que no”!

Y nos lo gritaron a todos, salvo a los que por su forma de vestir parecían de ellos, como nuestro compañero Míguel que pasó desapercibido. Era ver una corbata, fuera de quien fuese, y salir tras él persiguiéndolo durante un tramo con el sonsonete “que no, que no”. Algunos de los concentrados eran nuestros compañeros que no salían en persecución, ni nos gritaban a nosotros.

Tampoco así consiguieron cambiar mi opinión respecto al 15M. Ni la de Izquierda Unida. Hasta el punto de que tras un incidente fortuito, no violento, que se saldó con una multa a una persona porque se cayó un policía, en nuestra sede se recaudó dinero para colaborar en el pago, como habíamos hecho siempre. Como si fuera de los nuestros porque lo considerábamos así.

¡Claro que la acampada finalizó después de algo más de un mes!

Como cualquier movimiento social, que acaba al cumplir los objetivos o que, como en este caso, va desapareciendo aunque no se haya acabado ni el paro juvenil, ni el bipartidismo “que no, que no, que no me representa”. Pero que sí, que sí, que sigue representando a la mayoría de la sociedad.

¡Y claro que hubo intentos de influir políticamente en el 15M!

Y también los hubo en Zamora, como se reconoce diez años más tarde. Y no porque ya lo hubiéramos comprobado al ver cómo algunos de los “que no, que no me representas”, volcaban todos sus esfuerzos en presentarse a las elecciones para ganarlas – no como los perdedores y gruñones de la izquierda testimonial de IU-, en agrupaciones de “Ganemos” en cada pueblo o ciudad, y en un nuevo partido tan partido como cualquier otro llamado Podemos que podía ganar, porque si no la lucha no merece la pena. Los analistas políticos de alto nivel intelectual concluyen que el legado del 15M fue romper el bipartidismo con Podemos y hasta con Ciudadanos, que ya existía antes.

Las gentes de Izquierda Unida de Zamora, que nunca nos hemos rendido, tampoco lo hicimos ante los éxitos del nuevo partido de Podemos. Nunca nos negamos a poder llegar a acuerdos para ir juntos, pero sí a dejar de ser la izquierda normal, de trabajadores, de personas que sólo saben trabajar aunque sea poco a poco, sin grandes éxitos. Y con líderes que han sufrido el acoso de los poderosos –como reconozco que lo ha sufrido el líder de Podemos- y han seguido adelante, y han sabido perder con dignidad: la suya y la de su organización. Aunque sean más, mi recuerdo es para Cayo Lara.

¡Claro que algo quedó del 15-M!

No fue el Mayo del 68, de donde surgió la nueva izquierda que recogía el feminismo, el pacifismo y el ecologismo junto al mundo de trabajo, al que no renunció nunca. Tampoco fueron los movimientos antiglobalización, que volvieron a poner en la transformación social la necesidad de que sea en todos los países del mundo. Su aportación fue demostrar que en cualquier momento y de manera espontánea puede surgir un movimiento que nos permita cambiar la historia hacia la igualdad que permite la libertad.

¡Claro que algo quedó del 15-M en Zamora!

No fue la causa de que en la ciudad de Zamora, años después, la izquierda gruñona tuviera mayoría absoluta en la Plaza Mayor, porque eso se debió a la honradez y la coherencia de muchos años de trabajo, trabajo, trabajo (programa, programa, programa). Pero algunos de los que votaron a IU también vivieron el 15-M, y aprendieron a reivindicar e intentar conseguir la utopía que también soñaron los acampados.

Luego tal vez: “Vendrán más años malos y nos harán más ciegos (…) Vendrán más años tristes…” y nos harán peores. Tiene razón Guarido: de la historia se aprende.

Pero ganaran o perdieran, algo quedó en el aire de la Plaza del 15-M: los sueños esperando que alguien los despierte. Y allí estaremos, sin duda: con nuestras siglas, con nuestras camisetas de rebélate, y con quien nos tienda su mano y reciba nuestro abrazo de compañero y compañera de luchas, de sueños, de acampada. De vida.