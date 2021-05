Este año, concretamente el 15 de agosto, se cumplirán 850 años del nacimiento del rey Alfonso IX de León, único y último rey nacido en la ciudad de Zamora, que marcó un antes y un después para las tierras del Reino de León, tanto por haber dotado de Fueros a numerosas localidades como, sobre todo, por hitos de talla internacional como las Cortes de 1188 o la fundación de la Universidad de Salamanca.

En este aspecto, fue un 15 de agosto del año 1171 cuando, entre los muros de ‘la bien cercada’, una embarazada Urraca de Portugal, mujer del rey Fernando II de León, daba a luz a un bebé de nombre Alfonso, que acabó alcanzando el trono leonés en el año 1188, a la temprana edad de diecisiete años, tras fallecer su padre en Benavente, localidad a la que el propio Fernando II dotó de Fueros propios.

No obstante, Alfonso IX heredó el reino en una situación muy delicada. Y es que su madrastra, Urraca López de Haro, pretendía que no accediese al trono, alegando que el matrimonio de Fernando II con Urraca de Portugal (del que nació Alfonso), había sido anulado por el Papa por ser primos segundos. Bien es cierto que, para dicha nulidad, tuvo bastante que ver el hecho de que el oro ofrecido a Roma por la alianza Castilla-Inglaterra para anularlo (al no ver con buenos ojos castellanos e ingleses ese matrimonio por implicar la alianza entre León y Portugal) superaba al ofrecido por los leoneses para conseguir una bula papal que avalase la continuidad del matrimonio. Sin embargo, Alfonso logró sortear las trabas de su madrastra para su coronación, aunque se encontró con un reino en bancarrota y que se hallaba en pleno conflicto con los territorios fronterizos, con ataques portugueses por el oeste, castellanos por el este, y almohades por el sur. Una difícil situación que motivó que convocase Cortes en abril de 1188, a las que por primera vez en la historia se convocó con voz y voto a representantes del pueblo llano elegidos por las principales ciudades y villas leonesas, caso de Zamora, Benavente y Toro, que enviaron sus delegados a estas Cortes del Reino de León, reconocidas por la Unesco como Cuna del Parlamentarismo a nivel mundial.

Por otro lado, en política interior, Alfonso IX buscó afianzar poblacionalmente la actual provincia de Zamora, para lo cual dotó de Fueros a Zamora, Toro, Puebla de Sanabria, Fermoselle, Villalcampo o Belver de los Montes, otorgó exenciones fiscales a Fuentesaúco, amplió la encomienda santiaguista de Castrotorafe (asignándole Porto y Pías), y donó Villalpando, Alcañices y la Tierra de Alba a la Orden del Temple, ayudando estas acciones a reforzar el entramado defensivo del reino leonés en sus flancos occidental y oriental frente a Portugal y Castilla.

Del mismo modo, este monarca continuó con el avance de la Reconquista, creando nuevos concejos en el sur de la actual Salamanca, como Miranda del Castañar, Montemayor del Río, Monleón o Salvatierra de Tormes, y logró sobrepasar las líneas del Tajo y el Guadiana, tomando para el reino leonés plazas como Alcántara, Cáceres, Mérida o Badajoz. En este aspecto, cabe destacar el importante papel jugado por las tropas del concejo de Zamora en la toma de Mérida, fruto de lo cual en el escudo de la capital zamorana nos encontramos un puente, alusivo al emeritense por la decisiva contribución de Zamora a la toma de la actual capital de Extremadura.

En cuanto al ámbito cultural, la decisión más importante de Alfonso IX fue crear en Salamanca en el año 1218 el Estudio General del Reino de León, que pasó a ser la principal institución educativa de este reino, y que con el reconocimiento de la universalidad de sus títulos por el Papa Alejandro IV, en 1255, pasó a confirmarse como uno de los centros docentes más importantes de Europa, siendo actualmente la Universidad de Salamanca la más antigua de cuantas existen en España y una de las más antiguas del mundo.

Finalmente, Alfonso IX falleció el 24 de septiembre de 1230 en la localidad gallega en Sarria, con 59 años, en plena peregrinación a Santiago para agradecer al apóstol la exitosa campaña de reconquista que llevó a las tropas leonesas hasta la sierra de Huelva, habiendo dispuesto previamente en su testamento que sus hijas Sancha y Dulce heredasen el trono leonés. No obstante, un posterior acuerdo entre la madre de éstas, Urraca de Portugal, con Berenguela de Castilla, devino en que el cetro del Reino de León acabase en manos de Fernando III (hijo de Alfonso IX y de Berenguela) mediante la Concordia de Benavente, firmada el 11 de diciembre de 1230.

En todo caso, 850 años después del nacimiento del rey Alfonso IX de León, resulta innegable la importancia que tuvo su figura, tanto por el desarrollo posterior de concejos como Fermoselle, Puebla, Toro o su Zamora natal, como de la propia ciudad de Salamanca, inconcebible actualmente sin la universidad que impulsó este monarca y que, paradojas de la historia, hoy tiene un campus que imparte enseñanzas universitarias en la ciudad que vio nacer a su fundador.

Sin embargo, pese a todo lo expuesto, actualmente Alfonso IX, último monarca nacido en la ciudad de Zamora, sigue sin tener dedicada una estatua en la ciudad que le vio nacer, como tampoco la posee en la vecina Salamanca pese a su relevancia crucial para dicha ciudad por crear su universidad, poseyendo no obstante monumentos que le recuerdan en León y Cáceres, ciudades que parecen haber agradecido mejor el legado de este rey del que se cumplen 850 años de su nacimiento.

(*) Doctor en Estado de Derecho y Buen Gobierno por la Universidad de Salamanca