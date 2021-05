Es de bien nacidos ser agradecidos, este refrán siempre lo escuché en mi casa y por esto quiero hacer pública esta carta. Para dar las gracias.

Va a hacer un año que me diagnosticaron un carcinoma de mama, desde el minuto uno y a pesar de que nos encontrábamos en una situación muy complicada, con estado de alarma, restricciones, muchos servicios cerrados…la atención hacia mí ha sido rápida, eficaz, profesional y eficiente.

Soy consciente de que hay casos de personas que han tenido problemas y no les han podido tratar a tiempo, pero yo sólo puedo hablar de mi experiencia personal.

Han sido meses de pruebas, consultas y tratamientos, pero que, gracias a los cuidados de tantos profesionales sanitarios se ha hecho mucho más llevadero. Por eso quiero hacer un reconocimiento a todo el personal.

Gracias a toda la Unidad de Patología Mamaria. Pusisteis todo vuestro conocimiento, profesionalidad y saber hacer para que todo saliera perfecto, gracias doctora Ramos, gracias Montse (qué bien me atiendes siempre que voy a vuestra consulta).

Gracias al Servicio de Oncología del Hospital Provincial, gracias doctora Baldeón, siempre me resuelves dudas, me tranquilizas, me recibes con una sonrisa, (sonrisa que ahora tenemos que intuir debajo de una mascarilla). Gracias a todas las enfermeras, auxiliares, celadores, personal administrativo, de farmacia...

Gracias a los profesionales de Radioterapia (las risa y bromas de Rebeca, las atenciones de todos los profesionales, los cuidados de los enfermeros, de la doctora Gil…)

Gracias a todos los servicios; Radiodiagnóstico, Pruebas especiales, PCR, Urgencias, Reanimación, Atención Primaria…Siempre me han atendido amablemente y con gran profesionalidad.

No he podido nombraros uno a uno pero mi agradamiento es extensible a todos.

Quiero defender nuestro sistema de Salud Pública. Por favor, no dejemos de invertir en este modelo, reivindicando y pidiendo todas las mejoras para los profesionales sanitarios.

Como en esta carta se trata de dar las gracias no me puedo olvidar de mi super familia que siempre ha estado a mi lado; mis hermanos y hermanas, mis padres, cuñad@s…y esos amigos incondicionales, que son esa otra familia que podemos elegir. Todos con vuestro apoyo y ayuda habéis hecho posible que mi hija, mi pareja y yo hayamos podido superar estos meses complicados.

Afortunadamente me encuentro bastante bien y espero a volver a retomar mi actividad con toda la energía.

Mercedes Núñez Martín