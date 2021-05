Todos los problemas de España ya se han solucionado: Pablo Iglesias se ha cortado la coleta y muestra actualmente una imagen de niño bueno, casi de galán de cine. A los bienpensantes, a la gente de orden, el cambio no les ha sentado como dios manda. ¿Pueden arremeter ahora contra un señor que ha abandonado la política y, además, se ha dejado las greñas en una peluquería sin avisar a las revistas del corazón para que sacaran tajada de la novedad? No se preocupen; encontrarán argumentos y razones para seguir dando estopa a “El Coletas”. ¿Cuánto tardarán algunos investigadores, independientes, claro, en descubrir que el barbero estuvo una vez en Venezuela, que el ayudante tiene en su cuarto un poster del Che Guevara y que el que les vende el champú se manifestó a favor de la democracia en Colombia? Todo un complot contra la democracia española, la propiedad privada, la cultura occidental, las tradiciones patrias y la religión bien entendida, como debe de ser. Nunca un simple corte de pelo adquirió tal importancia histórica y tamaña influencia en el devenir de una nación.

Sin la coleta de “El Coletas” el país ya respira de otra manera. El horizonte está más despejado. El optimismo se impone. Si el marxista-leninista-comunista-maoista-bolivariano-comeniños-quemaiglesias (a pesar del apellido)-robapisos, ha sido capaz de cortarse, como Sansón, los cabellos y perder fuelle, ¿por qué no pensar en que el futuro nos sonríe sin trabas ni cortapisas? ¡Viva la Pepa! O perdón, ¡Viva la Isabel, capaz de hacer tres o cuatro milagros a la vez, el último casi imposible: que el ex líder de Podemos pasara por las tijeras de un peluquero! Yo ya le he puesto una vela a la patrona de mi pueblo. Prodigios así no se ven todos los días.

El caso es que, en su ingenuidad, uno creía que tras su anuncio de retirarse de la política a Pablo Iglesias lo dejarían algo en paz. Pues, no; se ve que sin él algunos no pueden vivir. Lo necesitan para ratificar su propia existencia. ¿Y ahora, a quién insultan?, ¿con quién se meten? Episodios así le recuerdan a uno aquella famosa frase que se hizo popular en la época de la Transición: “contra Franco vivíamos mejor”. Modifíquenla un poquito y les saldrá “contra Pablo Iglesias vivíamos mejor”. Bastantes articulistas se levantaban por la mañana y no tenían que pensar mucho en sus escritos ni quemarse las neuronas: le sacudían a “El Coletas” un día sí y otro también, a cobrar, y aquí paz y después gloria. Ya lo tienen más complicado. ¿Cómo pegarle a alguien que ya no es nada, que se ha retirado? Y encima va y se rapa y ofrece un aspecto al que no le caben adjetivos como zarrapastroso, piojoso y demás lindezas que hemos oído y leído sobre “El Coletas”, “El del Moño”, “El Pelos”.

Ardo en deseos de saber por dónde van a ir los tiros de determinados opinadores, tertulianos, politólogos y demás superexpertos en adivinar el pasado a tanto el improperio o el ditirambo. No lo tienen fácil, aunque todo se andará. Por lo pronto, alguno ya le está buscando las cosquillas a Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, vicepresidenta tercera y sustituta de Pablo Iglesias como cabeza visible de Unidas Podemos en el Congreso. Es la nueva diana de los dardos de toda la vida, pero no por ello cesan los disparos contra el ya ex Coletas. Rara vez se ha visto en la política española una persecución de tal magnitud, con tanta saña y con tan poco respeto. ¡Y lo han hecho, y lo hacen, personajes que presumen de educación, cultura, estatus social y hasta blasones! Solo les falta alardear de pureza de sangre.

Comulgo muy poco, o nada, con las ideas y las expresiones, muchas infumables, de Pablo Iglesias, pero me parece que sus censores, sobre todo la derecha política y mediática, se han pasado más de tres pueblos. Una cosa es discrepar, marcar diferencias, criticar y otra muy distinta ir de insulto en insulto, de descalificación grosera a manipulaciones mal intencionadas, de medias verdades a mentiras descaradas, de falsas denuncias a acosos a su familia, incluidos niños pequeños. Es casi imposible encontrar, ni aquí ni en países civilizados, un caso similar. Y habrá que rogar que no cunda el ejemplo. ¿Se imaginan una persecución semejante a todos aquellos políticos que no gusten a unos u otros? Para cruzar la frontera, aunque quizás es lo que buscan algunos con tales actitudes. Y así toda España para ellos solitos.

De modo que lo de “El Coletas” es algo más que un cambio de imagen. Quizás sea también una invitación a reflexionar sobre cómo estamos enfocando el futuro. Falta nos hace porque a mi juicio está claro que no vamos por buen camino. Más diálogo y entendimiento y menos frentismo. ¿Es tan complicado?