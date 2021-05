Qué buena gente, qué gente buena es la mi Consuelo. Para que no haya lugar a confusión alguna, la mi Consuelo es ‘argusineja’, Consuelo Pardal, una sayaguesa de pura cepa, buena como el pan, generosa hasta más no poder, amiga de sus amigos y de hacer el bien sin mirar a quien, una luchadora incansable, una mujer adorable. Mi buena madre que en paz esté le tenía un cariño sin límites. En la distancia sabía sobradamente de qué metal está bruñido el corazón de Consuelo: oro puro.

Consuelo hace honor a su nombre. Es consuelo de los afligidos, de los solos, de los tristes. Consuelo es de esas personas que sabe ser y estar en lo bueno y en lo malo, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza… Es como una novia revalidando constantemente sus votos de amor para con los suyos, para con sus amigos, que son tantísimos dentro y fuera de su querido Sayago. Yo me encuentro entre esa pléyade de amigos que admiran y quieren a Consuelo. Por sus obras la conoceréis. En silencio, sin alharacas, con sencillez, como es ella, va dejando huella mientras hace camino al andar y al amar, porque esa es la única forma de hacer camino.

Me gusta Sayago. En cualquiera de sus núcleos urbanos me siento como en mi propia casa. Quizá porque en muchas de sus casas cuento con amigos. La embajadora, Rocío Carrascal, Aurora la enfermera, pero también mi adorado Tino, párroco de Bermillo, titular de ‘en ca el cura’, no sé si lo he escrito bien, donde pienso aterrizar no tardando mucho, para pegar la hebra, como le gustaba a don Miguel Delibes, con Tino.

Consuelo Pardal es como una mariposa. Como esas que diseña y modela Nuria Martín, “Numa”, en Gamones. Las mariposas son criaturas asombrosas. Consuelo también. Todos queremos tener una vida feliz y nos gusta volar libres como las mariposas. Consuelo lo hace y en cada aleteo va dejando una estela inconfundible de bondad. Desde que Manolo Pardal, su Manolo, marchó en pos de la Virgen de Fátima de la que era un ferviente devoto, Consuelo ha cogido con firmeza las riendas que llevaba Manolo con precisión suiza. Que buen tándem forma con Cecilia, su consuegra..

Hoy quiero dar a Consuelo gracias públicas por todo y por tanto y por ser, como recoge William Wordsworth en “Una mujer perfecta”: “Un ser que respira un respiro atento. Plena de sabia tolerancia. La razón firme, la voluntad templada, una mujer noblemente planeada para advertir y consolar y sin embargo, un espíritu quieto y brillante”. Así es la mi Consuelo.