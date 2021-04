Cuando estés pasando

por un momento triste

mira al cielo y piensa:

“Allá arriba el sol también

está solo y sigue brillando”

Receta para un día perfecto (de romería)

- Un puñado de nostalgia.

- Un montón de sonrisas.

- Abrazos…, sin medida.

- Aroma de tomillo en abundancia.

- Recuerdos…, tantos como sentimientos.

Mezcla todo, no importa el orden. Espera que pase el día y obtendrás la satisfacción de reunir elementos imprescindibles para pasar un día feliz y no perder la ilusión de revivir momentos que has disfrutado con alegría y satisfacción. Pero sobre todo, con muchísima esperanza.

Deja volar tu imaginación, vuela alto y vislumbra un panorama campestre mezclado con el fluir del agua sobre el río. Cruza el puente, acércate a la orilla, sumérgete entre las jaras, las retamas y las flores silvestres del monte. A tu lado, una enorme y centenaria encina. Abrázala, siente la fuerza que emerge del suelo, de sus raíces. Y en esa fusión disfruta del abrazo sincero, del amor a la tierra. Siéntete agradecido por lo que nos da. ¡Todo!

Después de una noche de incesantes lluvias, amanece el día nublado. Algunas nubes se vislumbras en el horizonte. Es el presagio de lo que puede ser un hermoso día: “La Pedrera” (porque, “a mal tiempo...”)

¡Durante tantos años hemos preparado todos los aperos! Aquella época en que se engalanaban los carros para salir en hilera por los caminos de tierra y barro. La felicidad era total. Con qué poco disfrutábamos. La familia al completo. Unos días de lluvia, otros de sol... No faltaba nadie a esta congregación de paisanos que, una vez al año, este día, 25 de abril, nos juntábamos en gran hermandad y pasábamos un día disfrutando de este paraje tan bello y entrañable para nosotros.

Este año, 2021, tampoco podemos acudir a la pradera. Pero cada uno de nosotros viajaremos con nuestra mente y nuestro recuerdo al mismo sitio que tantas veces hemos vivido y disfrutado. Tenemos el alma un poco encogida, estamos tristes y nostálgicos. Ha tocado así. Una fecha tan esperada y sólo iremos allí con nuestros recuerdos, alguna foto… Día también de esperanza, de que volvamos a encontrarnos y vivir los momentos añorados.

Las jaras, los tomillos, las encinas brillan con el rocío de la mañana. Son las lágrimas de tanta gente de la Granja de Moreruela que hoy ha llorado de pena y nostalgia por no haber podido acompañar a la Virgen y al Niño en su procesión, en su paseo triunfal por los montes de La Pedrera.

Entre tanto, la vida sigue. Ya podemos decir que nos queda un día menos para una próxima. Empecemos este periplo con ganas y con los deseos de que vamos camino de la victoria para volver a disfrutar de todo lo que la vida nos va ofreciendo en el devenir de cada día. ¡Salud! y un abrazo muy fuerte y entrañable para todas/os.

Florencio Bodego (Chencho)