¿Es el gobierno comunista bolivariano español? ¡Qué si puede ponerse! ¿Ustedes podrían parar la campaña un momento? ¡La de la guerra de Madrid! ¡Que si pueden pararla un momento! ¿Que dice que les acaban de atacar con unas balas en un sobre? ¿Y que no hay balas para todos? Bueno, pues ya ustedes se las reparten (¡Uy! perdón, que eso es de Gila) ¿Y ha habido bajas en las filas del Gobierno? Vale, que solo la del vicepresidente radical comunista que se ha cambiado de batalla hace unos días; sí, que ha vuelto otra vez por Vallecas, a la batalla de Madrid. Pues mire, que les llamo por lo de los “soldaos” para Monte la Reina ¿Qué llame a defensa que son los que tienen “soldaos”? Vale, pues que ustedes la ganen bien.

¿Es el ministro de defensa? ¡Ah! que es ministra. Esto… que si van ustedes a avanzar por Monte la Reina ¿Que por donde cae esta batalla? Cerca de Vallecas no, que eso es al sur. Tampoco al noroeste, por Galapagar. Al otro noroeste, al de España, cerca de Portugal ¿Que si los portugueses están dando guerra? No, más bien bacalhau ¿Que el bacalhau no es estratégico? Claro: es a brás, grelhado o dourado ¿Qué no es una amenaza porque no mata nada? ¡Claro que sólo mata el hambre! ¿Qué no es de defensa entonces? Pero, ¿y si nos mata de sed tanto bacalhau? Vale, que “aaagua” del Douro, sí, que pasa cerca. (¡Tocado!) ¿Y no podrían mandarnos unos “soldaos” de sobra?, ¿de los de poner para llenar más que para matar, mientras los portugueses no den miedo? Entendido, mi ministra. Que llame al reto demográfico a ver si les queda gente para hacer de militares. Bueno, pues que Vd. lo mate bien por los madriles.

¿Es la fábrica de gente del reto demográfico? ¡Ah! que eso es un ministerio y no una fábrica ¿Y se pude poner el ministro? ¿Que es ministra también? ¡Que se ponga! Mire, “señá” ministra, que le llamo para un asunto de gente. Para Monte la Reina que se nos ha quedado vacío hace años ¿Que eso va a ser de Defensa? ¡Ah! No, que la batalla está en Madrid porque aquí no queda nadie a quien matar. Pues eso, que nos manden unos dos mil soldaos para llenar Montelarr… Ya, que en el monte se dan mejor las ovejas, que tenemos de sobra. Y cabras también. Y claro que ya matamos muchos cerdos y hasta en casa. Pero es que los soldaos que queremos son para vivir, no para matar… que aquí no hace falta. Nos morimos solos porque somos muy viejos ¡Ya! Que tenemos ovejas y cerdos y lobos también, sí. Y a las ovejas las matan los lobos y a los lobos los cazadores, y a los cerdos nosotros ¡Menudos chorizos zamoranos! ¿Y que le tirábamos una cabra desde el campanario por si caía de pie seguir con la fiesta? Pero los asquerosos ecologistas decían que la cabra sufría estrés como si la hubieran “criao” en la ciudad de mascota… Perdone Sra. que eso ya no, que ahora ya le cuidamos la cabra. Y la biodiversidad también, que ya tenemos algún chaval estudiando ¡Ya le hemos puesto una lona a la cabra “pa” que no se destripe! Sí, que somos de cumplir. Le invitamos a la fiesta. Sí. Con lona “pa” la forastera como “pa” la cabra. No va a ser menos.

¡Pues que no se confíen, que menudos somos por aquí! Hace más de treinta años los de Zamora ocupamos un Cuartel vacío “pa” universidad, y ahora sabemos más. Que “pa” eso hemos “estudiao”

Oiga? Que ya hemos hablado con la ministra de la ecología, que si se puede poner la otra, la del reto demográfico ¿Que es la misma? Que sí, que le cuidamos la biodiversidad esa que anda por los montes. Pero es que quedamos pocos “pa” mucho trabajo de sostenibilidad nosotros solos los de Zamora. Y los jabalines nos comen la huerta y el lobo las ovejas. Buitres también, sí, esos nunca faltan. Pero es que nos dijeron que iban a traer dos mil soldaos a Monte la Reina para vivir, no para matar que eso es mucho más gasto. Eso nos ha dicho la ministra de defensa, que para matar tiene que haber guerra como en Madrid, que les deben sobrar balas y se las mandan por sobre al candidato, al ministro de los policías y a la directora de la Guardia Civil. Que pregunto que cuándo nos mandan los “soldaos” ¿Que si tenemos que matar a alguien? Que ya le he dicho a la otra ministra que la biodiversidad se mata sola entre ella y nosotros nos morimos de viejos con la ecología ¡Pues claro que tenemos sitio para dos mil soldaos! Y más, si tienen de sobra. Sin estorbar la biodiversidad, tranquila. En Monte la Reina ¿Que hay que arreglarlo porque lo tenemos destrozao? ¿Que me pasan con Presupuestos? Pues que Vd. lo viva sosteniblemente bien.

¿Es el ministerio del dinero? ¡Ah! De Hacienda, eso es ¿Se puede poner el ministro? (esta vez sí, ministro) ¿Que es ministra? Mire mi señora. Ministra. Que su jefe del gobierno nos dijo que iba a mandarnos unos dos mil “soldaos” más o menos a Monte la Reina. Pero que como no son para matar se los pidamos a la otra Sra. del reto. Que ya hemos hablado con ella y para cuidarle la biodiversidad somos pocos. Por eso queremos soldaos para vivir, no de los de matar que ya nos morimos solos o nos vamos a morir a Madrid o a Bilbao o a Barcelona, hasta a Argentina hemos ido a morir solos. Sitio tenemos, Monte la Reina, que está un poco “destrozao” porque los militares que solo venían en el verano a las milicias, como los que se fueron del pueblo y volvían de veraneantes, ya no han vuelto. No, tampoco a las fiestas. No, ya no tiramos la cabra del campanario. (Sólo se acuerdan de eso ¡me cagüentó!) ¡Ah! Que ya han presupuestado dinero. Pero que pasa como con las balas, que no nos llega para todos. Mire, mire lo que cuesta ponerles unas naves a los soldaos… ¿Me oye? ¿qué le pasa? Ya, ya. Si lo mismo nos pasa aquí: que son cien millones ¿Y que hagamos una colecta? ¡Que las huchas del domund ya las hemos llevado al Museo Pedagógico de las escuelas, que están cerradas! ¡Que si tuviéramos cien millones así “pa” poner, no andábamos pidiendo soldaos “pal” monte! ¿Que ancha es Castilla y preguntemos a ver si cuela? Pues que Vd. lo gaste bien. El presupuesto.

¿Es Castilla? pi, pi, pi… ¿Y León? pi, pi pi… ¿Castilla y León? ¡Que se ponga la que manda! ¿Qué no es una mujer? ¡Ah! Que es un vicepresidente Igea. Pues mire, que le llamo porque hemos oído que ustedes también quieren repoblar con “soldaos” para Monte la Reina que lo dijeron antes que los del gobierno bolivariano-español. Y que dicen las ministras que cortan el bacalhau que ancha es Castilla y fiero es León, y que si cada uno ponemos algo como cuando se apadrina un “soldao” o así, y que ya la Caja Rural ha dicho que un millón solo ellos, que a ver si llegamos a los cien millones para traer a dos mil “soldaos” para vivir y no para matar que ya nos morimos solos de viejos, como Vd. sabe.

¿Oiga? Sí, sí, sí… Cuando yo digo… Sí, sí, sí… Bien pudiera… Sí, sí, sí, sí… “pa soldaos” nuevos andamos… Sí, sí, sí…Ni “pa” balas “pa” sobres… Sí, sí, sí… Ni “pa” pipas… Cosas de Gila, claro… Sí, sí, sí.

