Esta canción de José Agustín Goytisolo que alguna vez se la canto, con mi guitarra, a mis nietos, Javier y Valeria, es una contradicción de la realidad. Este cánido es un verdadero asesino; no mata, solamente, para alimentarse, sino que, una vez que sacia su voraz apetito, mata por diversión; o vaya usted a saber. Este depredador asesino está desolando a nuestros ganaderos, y provocando, que estos héroes tengan que abandonar su trabajo, que con tanto sacrificio sacan adelante.

En mis tiempos de estudiante, como siempre “aprobaba” todo en junio, como “recompensa” era la vanguardia de los “veraneantes”, y me pasaba la totalidad de los meses de julio y agosto, en mi querido Riomanzanas, ayudando a mis familiares en la trilla, acarreo, majas, etc. Aquel Riomanzanas de entonces no era el jardín de Aliste, como se le llama, sino el paraíso; su flora y su fauna eran espectaculares: el río Manzanas, lleno de barbos, escallos, truchas, etc., su flora: Castaños, nogales cerezos, etc. maravillosos. Entonces el canus lupus, convivía bien con los habitantes del lugar. El abandono de los pueblos en los años cincuenta ha hecho que este asesino campe a sus anchas por el territorio oeste de nuestra provincia.

¿Cómo puede ser que este Gobierno declare a este asesino, animal a proteger, y no controle su proliferación?

¿Cómo pueden saber, estos ecologistas urbanitas lo que en realidad está pasando en nuestras tierras, y se limiten a legislar, sobre este tema primordial sin pudor, y vergüenza?

Zamora no puede por más tiempo, estar en este total abandono, en la que nos tiene sumido este Gobierno insolidario y oportunista que solo consigue sus votos a base de mentiras: nos quitan el Regimiento; después, le dan el nombre del mismo, a un Batallón en Asturias (con nuestra gran historia militar), nos ofrecen de mentira que van a rehabilitar el campamento de Monte la Reina, y van a traer dos batallones (habiendo disuelto nuestro Regimiento, en el año 1987). Pero, ¿quién se cree estas patrañas? Me parece que a nosotros no nos han robado el mes de abril, como dice Sabina, sino que nos han robado, nuestro carácter luchador, y honesto ¿lo vamos a permitir?

Juan María Muradas Martín