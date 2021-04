¡Y tan poco! ¿Sólo 1.080 euros por exhibirse desnudo ante menores? Lo mismo ni llevaba mascarilla. De ser así habría que sumarle la multa por desobediencia. Bien es verdad que cada día que pasa veo más gente por la calle con la mascarilla por el cuello o directamente sin ella. Detrás de ese desnudo ¿integral?, ¿no habrá un depredador sexual? Que no lo dejan escapar así como así.

Esto de exhibirse a lo Adán en el Paraíso no es nuevo. En Zamora los hemos tenido de todas las edades. Recuerdo hace años, siendo una chavalita, había un tipo, al que sigo reconociendo por la calle, que se nos acercaba a las chicas, se abría la trenca de color azul y nos mostraba el pajarito. Aquello era de risa, ¡ni a brote verde llegaba! Pero el tipo aquel se crecía durante aquel instante, no duraba más, en el que la adrenalina jugaba su papel.

Aquel joven provocaba la hilaridad y la pena a la vez, ante la inconsistencia de la morfología de sus genitales. Aquello estaba a medio hacer. El susto o la vergüenza que intentaba transmitir a las chicas se volvía en su contra ante la menudencia. Estimo que lo raquítico del asunto era lo que le empujaba a crecerse de aquella manera tan absurda. Las escenas que se repetían muy a menudo sucedían en pleno invierno. Durante el verano desaparecía de la escena callejera. Hasta hoy. Cuando ha reaparecido, se ha encarnado en un nuevo fantoche o el exhibicionista es otro que nada tiene que ver con aquel.

No sé si eso del exhibicionismo tiene cura. El del siglo XX al que me refería, no hacía desnudo integral. Este del siglo XXI, al parecer si lo hace y encima el muy cerdo se masturba delante de las chavalitas a las que sorprendió. Me preocupa que lo haya hecho delante de menores. No soy psicóloga pero parece un signo alarmante de algo peor. La autoridad competente, que en Zamora lo es en grado sumo, hablo de Policía Nacional y Guardia Civil, debería estar atenta, porque los Tres Arboles siempre han sido escenario propicio para estas cuestiones, en el fondo y en la forma, tan desagradables.

No creo que comportamientos así estén directamente relacionados con la situación actual. Exhibicionistas ha habido siempre. Lo malo del asunto es si intentan pasar a la acción. Sería terrible porque unas crías siempre tendrían las de perder. A no ser que su envergadura física sea superior, tengan aplomo y fuerza para repeler cualquier posible ataque. Solo nos faltaba un exhibicionista en la ciudad. Zamora sola y desnuda. Lo peor de lo peor.