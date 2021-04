“Estamos en ello” es la frase de moda en el Ayuntamiento de Zamora. Es el nuevo “Vuelva usted mañana” en la Casa de las Panaderas. Guarido y su equipo de concejales dicen que están en ello. A cualquier cosa que se les pregunta esa es su respuesta, aunque permítanme que lo dude.

Proyectos paralizados, sin ejecutar, contratos mayores, como el de basuras y parques y jardines, sin renovar; contenedores rotos, calles con suciedad, baldosas levantadas hasta en la misma plaza de la Marina o una tala de árboles que nunca debió existir y que es injustificable con un “nos la han colado”. A esto se suma la falta de consenso y de diálogo con los grupos políticos en la oposición, también con asociaciones vecinales y diferentes colectivos que están mostrando su malestar por la obcecación de este equipo de Gobierno de tomar decisiones de forma unilateral en la mayoría de proyectos… Muchas cosas por hacer y algunas que se están haciendo no se están haciendo bien. Un paso para adelante y dos para atrás.

Y para muestra un botón. Ahí tenemos el malogrado proyecto de la antigua sede del Banco de España, el gran fracaso de este equipo de Gobierno, reconocido por ellos mismos. Un fiasco en lo que pretende ser el nuevo cuartel de la Policía Municipal y Archivo del Consistorio. Se podría decir que es un proyecto maldito de la gestión de Guarido, una inversión que se retrasará hasta 2022 debido a dos adjudicaciones fallidas. A ver si a la tercera va la vencida.

Crucemos los dedos, que es lo único que nos queda con este equipo de Gobierno.

Sería necesario que rectificaran y no vuelvan a caer en los errores cometidos hasta ahora. En esta nueva licitación se deben tener en cuenta parámetros más allá del meramente económico, como venimos advirtiendo en las diferentes adjudicaciones de esta obra.

Ya hemos comprobado todos, y por duplicado, los errores y problemas derivados de esta gestión desde que en el año 2016 comenzaron las primeras obras y se paralizaron a los pocos días. Se ha aprobado iniciar el expediente de rescisión del contrato y la incautación de la fianza porque las obras no se han realizado. El cuento de nunca acabar.

El Banco de España es uno de los proyectos que no se sacaron adelante en el anterior mandato, pero hay más en esta ciudad. Lo vemos también en el caso del Parque de Bomberos, cuya licitación tiene que iniciarse de nuevo por errores en el proceso.

Otro paso para adelante y dos para atrás.

Lamento decir que no vemos avances en las grandes obras del Ayuntamiento. Izquierda Unida nos sigue presentando los mismos proyectos que viene arrastrando desde que gobierna la ciudad y ya lleva seis años. Entre ellos, la rehabilitación del Puente de Piedra y el Mercado de Abastos, pero hay más ejemplos: la perrera de Zamora, que se anunció que estaría en servicio a principios de año, ni siquiera se ha licitado; la parte trasera del Ayuntamiento, la ampliación del Teatro Principal, también sin hacer. Retrasos y más retrasos.

Pero a pesar de que son incapaces de sacar adelante los principales proyectos, siguen sumando nuevos anuncios al largo listado de deberes pendientes que tienen en la ciudad.

Y no nos engañemos, de estos proyectos que no sacan adelante y de la falta de inversión en la ciudad vienen los ahorros del Ayuntamiento, que cerró el año 2020 con un remanente de tesorería de 37,4 millones de euros. Qué afán por ahorrar en detrimento de la inversión, que es lo que necesita esta ciudad y los zamoranos.

Mucho anuncio, mucha foto y mucho postureo del alcalde. En definitiva, venta de humo y anuncios grandilocuentes, pero pocos resultados y a las pruebas me remito.

No entendemos cómo es posible que proyectos con tanta repercusión en el dinero de todos los zamoranos como el del Banco de España (se están pagando 90.000 euros al año por un edificio totalmente inutilizado mientras la Policía sigue en un cuartel no adecuado), no reciben un impulso definitivo y se encuentran con tantos impedimentos y trabas, mientras Guarido sigue adelante con sus planes para pintar murales o hacer expropiaciones junto a la muralla.

Es cuestión de prioridades, las prioridades de Guarido y su equipo.

(*) Portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Zamora