En un artículo titulado “Indemnización” y publicado en este periódico, la columnista Carmen Ferreras pide que se le explique la presunta metamorfosis de Pablo Iglesias (Unidas Podemos). Su tesis es que Pablo Iglesias está en la política para vivir de la política contra lo que según ella había dicho antes. Pues bien, vamos a aclararle la cosa a ella y sobre todo a sus numerosos lectores.

1.- Acusar a un señor de querer mejorar su vida metiéndose a político cuando acaba de dejar voluntariamente el cargo de ministro que está muy bien pagado (según ella misma son 80.000 brutos) es algo disparatado. Le bastaba seguir donde está y ya está.

2.- Lo que cobran los ministros y lo que llaman indemnizaciones, son cantidades que decidieron los sucesivos gobiernos de España (PP o PSOE) durante la modélica Transición, ninguno de Unidas Podemos Izquierda Unida, luego si a alguien no le gusta, es que ese alguien se equivocó votando.

3.- Entre esas leyes de la derecha está la norma que le da el derecho a todo aquel que deja de ser ministro a cobrar unos 5.000 € al mes durante 15 meses, salvo que encuentre otro medio de lograr ingresos.

4.- Pero ese derecho hay que solicitarlo, es decir no se produce automáticamente. Cosa que es habitual en la vida burocrática (kafkiana) sirviendo de ejemplo el siguiente. Cuando alguien acaba su vida laboral por llegar a la jubilación, el interesado “tiene que solicitar la pensión” porque si no, no se la dan. Es decir el término “solicitar” en este caso no es similar a una solicitud de ayuda a Caritas.

5.- Desde que existe la democracia actual, más de 40 años, todos los ministros han hecho uso de esa posibilidad, y mira que ha habido personas que han recibido esa especie de subsidio de paro, y sin embargo, nadie ha dicho ni pío. Pero hay más, quien elaboró esta crítica contra el demonio Iglesias (que doña Carmen se limita a rebotar tras adobarla), únicamente ha encontrado a dos ministros que no hayan usado esta indemnización. El señor Illa y el eeñor Huerta.

6.- Pero conviene reparar en por qué Illa no usa esa protección que recibe un ministro si va al paro. Y eso es porque el señor Illa (PSOE) pasó a ir de nº 1 en una lista del PSC a las elecciones Catalanas, es decir pasó a ir en un puesto en el que salía elegido con seguridad; mientras que el señor Iglesias (Unidas Podemos) va de nº 1 en una lista que hace dos años entró en la Asamblea de Madrid por solo 15.000 votos, siendo, pues, posible que se quede sin ingresos.

7.- Respecto al señor Huerta hay que recordar que dejó el Consejo de Ministros porque fue sentenciado por fraude fiscal, y tal vez eso influyó en su decisión, pues así lavaba algo su imagen.

8.- Y para acabar, y sobre la presunta contradicción en lo que se hace hoy y lo que se dijo ayer, cabe decir que todos los cargos públicos, directos o indirectos de Unidas Podemos, realmente cobran menos de lo que reciben de las instituciones, dedicando lo que no se quedan a donarlo a sus partidos para dar más potencia a la áaquina que defiende a quienes menos tienen o viven de su trabajo.

Agradeciendo su atención espero haberle aclarado todo como usted pidió.

Francisco Molina