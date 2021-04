Llevo varios días muy perpleja y también muy atenta al calendario de vacunación por coronavirus en Zamora y no me encuentro en ningún apartado de su programación. Me viene a la memoria la película Bienvenido, Mister Marshall y, parodiando el discurso del alcalde, protagonizado magistralmente por Pepe Isbert, le pregunto a las autoridades sanitarias que gestionan el plan de vacunación: ¿No nos deben una explicación?

Considero que si ya han vacunado a las personas nacidas en el 56 la pasada semana y están vacunando a los del 57 esta semana, la próxima vacunarán a los del 58…

También han empezado a vacunar esta semana a los nacidos del 51 al 42… Pero, ¿dónde estamos los que cumplimos 66, 67, 68 y 69 años? ¿qué motivo hay para que no se nos tenga en cuenta?

Exigimos una explicación y que nos incluyan ya en el próximo calendario de vacunación. No es de recibo que se vacune antes a los que actualmente tienen 65, 64, 63, 62 y 61 años y a los que somos mayores que ellos nos ignoren totalmente. Porque, aunque “inteligentes y despejados” –que lo somos–, hay cuestiones que no entendemos… ¿O es que es inexplicable?

María Isabel Arias Luelmo