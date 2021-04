Cuando cualquiera de nosotros vamos al médico (público), el profesional nos atiende sin preguntarnos cuánto dinero tenemos. Es decir, el coste de esa consulta es el mismo, tengamos el dinero que tengamos. Porque esa consulta se paga con los impuestos de todos, y ahí sí, cada uno aporta en función de sus posibilidades. Los que más tienen, aportan más, y los que menos, tienen, aportan menos.

Algo tan básico, que defiende la Constitución en su artículo 31: “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad…”, es el mejor mecanismo que tenemos para la redistribución de la renta, o dicho de otra manera, para luchar contra la desigualdad.

Sin embargo, esto a la derecha parece no gustarle. Y es que, en cada pleno del Ayuntamiento (siempre que se habla de temas económicos), la derecha municipal, encabezada por Víctor López de la Parte, Mayte Martín Pozo y Cruz Lucas, sacan su mantra de “Los comunistas van a freír a impuestos a los zamoranos” y “el dinero está mejor en el bolsillo de los zamoranos”.

Un mensaje con el que, una de dos, o buscan desmantelar los servicios públicos, fieles seguidores del capitalismo más atroz, y en contra de la Constitución que tanto afirman defender, o lo que es más grave, buscan engañar a los zamoranos. En este caso, y analizando un poco los datos, parece más bien lo segundo.

Para ello, basta con comparar la evolución de los impuestos en los últimos seis años (2015 – 2021), los que lleva Izquierda Unida al frente del Ayuntamiento, y los seis años anteriores (por utilizar periodos de tiempo iguales), con el Partido Popular, con Víctor, entre otros, gobernando el Ayuntamiento (2009 – 2015).

En este sentido, prestemos atención a los recibos más importantes que pagan los zamoranos: IBI, Vehículos, Basura, IAE y vados.

De manera global, podemos concluir, que de media, en el periodo 2009 – 2015, los recibos a los zamoranos subieron un 30%. Esa fue la manera que tuvo el Partido Popular de responder a la grave crisis mundial que en ese periodo afectaba de manera especial a nuestra ciudad. No sólo no dieron ni una sola ayuda, sino que subieron un 30% los impuestos, sacando del bolsillo de los zamoranos, 7 millones de euros más al año. Todo eso para pagar los intereses de la deuda que ellos mismos generaron y para seguir pagando caprichos inviables como el famoso edificio municipal.

Parece que en aquella crisis, para el PP, el dinero estaba mejor en el bolsillo de cuatro, que en el de los zamoranos. Y aun así, no paran de repetir una y otra vez su famoso eslogan

Y es que si nos vamos al periodo de gobierno de Izquierda Unida, vemos que de manera global (utilizando una media ponderada), los impuestos en estos 6 años, han subido a los zamoranos un 1%. Pero no sólo eso, sino que hemos puesto y pondremos en el bolsillo de los que más dificultades están teniendo, más de 2 millones de euros, para ayudarles en estos momentos tan difíciles.

Sin entrar en un análisis muy profundo, que pueda aburrir al lector, la explicación de esto es muy sencilla.

Por un lado, en 2010, el Ayuntamiento solicitó una revisión catastral, que condenaba a los zamoranos a una subida en el recibo del IBI durante diez años. Por suerte, esta mochila con la que nos tocó cargar finalizó en 2020. Sin embargo, se nos acusa de no bajar el impuesto para compensar esa subida que ellos mismos propiciaron. Es más, en ese periodo, hasta el 2015, el tipo de gravamen del IBI sólo bajó del 0,62 al 0,5948 (el recibo medio subió 52€, de 200€ a 252€), mientras que nosotros en tan sólo 4 años lo bajamos al 0,477 para compensar esta importante subida con la que hemos tenido que cargar hasta 2020 (el recibo medio subió sólo 4€, de los 252€ hasta los 256€).

Pero no sólo eso. También debieron considerar que el dinero no estaba mejor en el bolsillo de los zamoranos, cuando en 2012 decidieron establecer la tasa de basura, que hasta entonces se consideraba incluida en el IBI, de 60€ para viviendas y 15 € para trasteros y garajes respectivamente, incautando a los zamoranos casi 3 millones de euros. Aún no sabemos qué basura se genera en un trastero y en un garaje. Por eso, nada más llegar a la alcaldía, eliminamos estos 30 € que muchos tenían que pagar.

Lo mismo podemos hablar de otros impuestos, como el de vehículos, que en su periodo pasó de 66€ a 81 € de media, mientras que en estos últimos 6 años sólo ha subido hasta los 84€, o la tasa de vados que duplicó su recibo medio en el periodo 2009 – 2015 y que en los últimos años ha disminuido, lo mismo que el IAE, que subió un 24% con el PP, y en estos últimos años ha bajado.

En cualquier caso, cada uno es libre de entender la política como considere. Se puede trabajar por y para la ciudad, o se puede vivir en continua campaña electoral. Lo que sí parece adecuado es mantener unos principios y defenderlos y no cambiar el discurso según se esté en el gobierno o en la oposición, cual Groucho Marx.

(*) Concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Zamora