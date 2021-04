Quiero denunciar públicamente a una entidad bancaria -que no citaré, aunque puede extenderse a mucha de la banca española en general- por su falta de escrúpulos y humanidad.

Recientemente he enviado a mi hermano -discapacitado psíquico- diez euros, mediante una transferencia bancaria, a una oficina de dicha entidad en Zamora, porque se había quedado sin dinero y le hacían falta, ya que su pensión es bastante exigua.

Pues bien, cuando fue a sacar dicha cantidad de la cuenta que tiene en la mencionada entidad, -por donde cobra su pensión de seiscientos euros, con la que intenta llegar a fin de mes y que a veces no lo consigue, a no ser, como en este caso, con alguna ayuda de sus hermanos- no le fue posible cobrarla porque, dicho dinero se lo quedó el banco alegando que era para el pago de comisiones.

¿Cómo es posible que se permita esto? ¿Cómo es posible que esté sucediendo esto en este país, con un Gobierno de “izquierdas” y otro de signo contrario en la autonomía, que se jacta, que se le llena la boca, cada día, con la cantinela de que gobiernan para todos los castellanos y leoneses, cuando realmente lo hacen solo para unos pocos avarientos, insolidarios “aves de rapiña”, ya que permiten que esto ocurra?

Teniendo en cuenta, además, en este caso, que es un pensionista discapacitado psíquico desde su juventud y físico, por edad.

Gerardo Seisdedos