¿Quién ha dicho esas historias, que el Mozo este año no sale? / Si antes de las vacaciones el Mozo no está en la calle / desde la margen izquierda a la Catedral no sale. / No cruza el Puente de Piedra como hacía por la tarde / desde el barrio de San Frontis, pues no le acompaña nadie. / En furgoneta lo llevan porque aquí no hay que arredrarse, / y aunque no se cargue al hombro ¡ya está el Mozo con su Madre!

Como el Mozo, Nazareno de San Frontis que es su barrio / vuelven en esta semana mozo y mozas emigrados / a la vera de su madre, de su padre y sus hermanos. / Con PCR negativa, y aunque con menos abrazos / y mascarilla en la mesa, ¡ya los tenemos al lado!

¿Quién ha dicho esas historias, que el Barandales no sale? / Si en Zamora todo el año su imagen está en la calle / pues como una flecha Flecha lo modeló, y bien se sabe / que es reclamo de turistas que vienen a visitarle. / A la puerta del Museo que además este año abre / sus puertas de par en par, para entrar desde la calle / con libertad e hidrogeles y las distancias que saben. / Y poder ver esos pasos que aunque este año no salen / en las salas del Museo se nos muestran admirables.

Y en la ciudad de Zamora se escuchan “dale que dale” / las campanillas que anuncian que son fiestas en la calle. / Y con ellas las almendras garrapiñadas que saben / a viernes por la mañana de manos de los cofrades. / Y que huelen a aceitadas tan enormes que no caben / en las manos de los niños ni en la boca de los grandes. / Y que es fiesta en cada casa, aunque más de uno nos falte. / Y que nos encontraremos, en la calle y en los bares. / De cuatro en cuatro, a distancia, ¡la alegría es lo que vale!

¿Quién ha dicho esas historias que la procesión no sale? / Si en los templos, o a sus puertas, o en los atrios, (no en la calle), / los Cristos, Vírgenes, pasos... de la Pasión las imágenes / que otros años se admiraban con el movimiento y baile / de cargadores de pasos que este año no baila nadie / al menos podremos verlos, y si hay devoción rezarles.

Y extrañar como otros años a quienes se fueron antes: / a los que ya no acompañan los pasos como cofrades; / a los que desde la acera eran hermanos de calle; / a los que se han ido este año solos en los hospitales. / A los que en ellos trabajan porque puedan olvidarse / las procesiones que dentro de los corazones nacen.

¿Quién ha dicho esas historias que el Cristo este año no sale? Si como dice el poema, se encuentra en los hospitales. / En el trabajo del hombre y de la mujer que saben / que Cristo era Dios, pero hombre es lo que le hizo admirable. / Porque estuvo con los pobres, con los que sufren, los que hacen / con sus manos un milagro de peces que se comparten, / de panes que, compartidos, son los que quitan el hambre.

Y aunque los pasos de Cristo no se bailen en las calles, / hombres y mujeres buenos siguen su paso adelante. / Sin ser dioses, solo hombres y mujeres admirables: / esos que luchan un día y son buenos, respetables. / Los que luchan una vida sin rendirse, insuperables. / A los que insultan si dicen que la igualdad es la que hace / el mundo mejor, más justo: el que tú nos predicaste.

¿Quién ha dicho esas historias que las Vírgenes no salen? / Si la mujer es cuidado dentro de los de los hospitales. / La que en tiempo de pandemia ha sabido duplicarse / para llevar la “Esperanza” cual Vírgen que es “Nuestra Madre” / consolando a los que sufren y en la “Soledad” se evaden. / Cual “Verónicas” con trapos, limpian el sudor que cae / de quien por sus poros suda lo que son gotas de sangre. / Mujeres que en estos tiempos, todas son madres coraje

¿Quién ha dicho esas historias si la luna siempre sale? / Si las flores de las varas de la Resurrección nacen, / y aunque no adornen los pasos se las huele por el aire / donde este año de nuevo con el virus se comparten. / Y por ello caperuces típicos de los cofrades, este año son mascarillas que nos protegen del aire.

Y comienzan los compases a sonar de romerías / que salgan o no los Cristos nos llevan a la alegría / de seguir vivos luchando –nadie aquí se rendiría- / contra el virus de pandemia y contra el de la injusticia. / Catorce abriles se acercan y mayos de valentía. / No venceremos la muerte, mas resucita la vida: / hay primavera en el alma y en la vida hay alegría. / Aunque os echamos de menos / y nos cuesta la sonrisa.