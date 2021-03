No sé si la situación que atravesamos con la sanidad será sostenible durante mucho más tiempo. Aunque, a decir verdad, la sostenibilidad o no de esta nueva forma de “no atención” sanitaria digna la decidimos exclusivamente nosotros, quienes, entre la paciencia y la resignación nos callamos y seguimos soportando esta losa.

La llegada del coronavirus pilló a nuestro sistema sanitario “vendido”. Sí, no nos vamos a engañar. Vendido al señor mercado, que es quien se ha adueñado de las decisiones políticas más significativas. Poner educación, justicia y sanidad bajo criterios exclusivos de rentabilidad económica (que es lo que se ha venido haciendo desde 2008) significa que el aclamado sistema sanitario, tarde o temprano, iba a derivar en una evidente falta de recursos humanos y técnicos para poder cumplir con su cometido. Y así ha sido. La irrupción de la pandemia levantó las alfombras y vimos lo que no había. Y ahora conocemos que la demanda de seguros privados aumenta año a año (un 5% en los últimos 12 meses). Otro objetivo cumplido…

Con el pie cambiado, han llegado las consecuencias más concretas para nuestra tierra. Nuestra provincia, mayoritariamente rural sufre, en primera línea, el abandono de un sistema que si ya estaba esquilmado, se ha resentido brutalmente en nuestros pueblos. Y esto, a veces se nos olvida. El único núcleo de población considerado ciudad es Zamora, pero representa solo el 35% de la población de la provincia, lo que implica que la gran mayoría de los zamoranos reciben una atención sanitaria en el ámbito rural, la principal afectada por las decisiones tomadas desde la Junta de Castilla y León y que ha derivado en un abandono progresivo.

Pretender negar que la atención sanitaria actual en el ámbito de la provincia es deficitaria es vivir fuera de la realidad. No ser capaz de ver que en el ámbito rural el déficit se multiplica es ser un necio. No deberíamos olvidar las declaraciones del señor Igea hace unas semanas pidiendo que nuestras calles y plazas estuvieran vacías. ¡Ya lo están casi todo el año, señor Igea! Quizá en vez de vaciarlas más con sus miedos, al estilo del inquisidor de épocas pretéritas, debería empezar a hacer políticas de discriminación positiva para que se llenen, entre ellas una atención sanitaria digna.

La protección de la vida, de la que presume el tripartito de la Junta de Castilla y León formado por Mañueco, Igea y Casado ha derivado en que se acabaron las campañas de detección precoz de algunas patologías. Se acabaron los controles ordinarios de enfermedades crónicas, tensión, diabetes, etc… Se redujeron a la mínima expresión las pruebas objetivas en pacientes con enfermedades crónicas, e incluso graves. Se cerraron consultorios rurales y no han vuelto a recobrar el ritmo ni la frecuencia anterior a la pandemia a pesar del esfuerzo de los Ayuntamientos por su limpieza y desinfección diaria. Y lo más grave de todo, se suspendieron, sine die, las consultas presenciales en atención primaria y en la especializada (ya te puede atender el vendedor de seguros Matías Prats, que es lo mismo). Esta es la protección de la vida en el ámbito rural para el 65% de los zamoranos, aunque no se libra el 35% de la población que vive en la ciudad de Zamora. Lean el artículo 2 de la Ley 8/2010 de 30 de agosto de ordenación del sistema de salud de Castilla y León y verán lo que es un derecho y se nos está negando negligentemente.

Duele, que ante la demanda de explicaciones a algunos profesionales sanitarios, ellos mismos se justifiquen diciendo que dichos controles no son tan relevantes. ¿Antes sí lo eran? ¿Qué instrucción interna siguen ahora? Duele que aquellos pacientes (la mayoría) de edades ya avanzadas, que habían depositado en el médico del pueblo y en el ATS la vigilancia de su salud con controles regulares de sus diversos problemas, resulta que ahora descubran que les han engañado. Que ni son tan importantes ni se van a tener tanto en cuenta. Y duele porque no estamos jugando con unos pocos euros, jugamos con la vida de muchas personas que sufren, que sienten miedo y corren el grave riesgo de dejarse morir por no exigir algo tan sencillo como el derecho inalienable en nuestra tierra de acceder con garantías a un sistema de salud que hemos construido desde hace décadas y que estamos permitiendo que nos lo destruyan.

Ricardo Casas Lorenzo

(alcalde de La Hiniesta)