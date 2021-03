Se han tomado muy en serio eso de creerse dioses. Como mucho, dioses de barro. Pertenecen a un olimpo en el que no cabe más iniquidad. Cuando discuten y debaten, dicen representar y defender a los ciudadanos. En lugar de respetar la vida, desde su comienzo hasta su final, me representan para impedir mi nacimiento. Dicen representarme y defenderme a la hora de la muerte, utilizando mi dolor como excusa. Pero no me representan para defender mis derechos, mis libertades y todos los derechos sagrados e imprescriptibles a los que debo tener acceso.

Este es un debate que quienes defendemos la vida lo tenemos perdido de antemano pero no por eso vamos a dejar de manifestar nuestras opiniones. Ganaron la partida contra los no nacidos, vidas que laten en el seno materno. Y ahora la han vuelto a ganar dando luz verde a la Ley de la Eutanasia. El paciente que así lo quiera o aún sin quererlo, porque las voces contrarias no tienen eco en los medios para tratar de disuadirlos, podrá morir en cinco semanas.

España se incorpora así al grupo de países occidentales que pretenden reglamentar lo que debe ser una muerte digna, frente a la supuesta indignidad de, por ejemplo, las vidas de los enfermos terminales o de cualquier otro ciudadano que ya no reconozca su existencia en los estándares de dignidad que nos fabrican ellos, los dioses de barro. Los políticos, obviamente no todos, que deciden si debemos nacer y cuando debemos morir.

Y para ello buscan unos cómplices necesarios. Por fuerza tienen que ser los médicos, hombres y mujeres que juran cuando se reciben: “Desempeñaré mi arte con conciencia y dignidad. La salud y la vida del enfermo serán las primeras de mis preocupaciones. Respetaré el secreto de quien haya confiado en mí. Mantendré, en todas las medidas de mi medio, el honor y las nobles tradiciones de la profesión médica”. Mayor nobleza que la de curar, que la de sanar, que la de respetar al enfermo, no la hay. Si esas premisas caen en saco roto, se pierde lo más importante en un médico: la humanidad, su compromiso solemne a consagrar su vida profesional a nuestro servicio.

No quiero, no puedo imaginarme al médico cuyo auxilio preciso en mi enfermedad, en mi dolor, realizando semejante práctica. Me cuesta relacionar a los médicos con la eutanasia. Menos mal que siempre les quedará la objeción de conciencia, para no caer en esa tupida maraña. ¿No sería mejor potenciar y desarrollar, en definitiva, invertir en unos buenos cuidados paliativos? Curioso, para dar luz verde a la eutanasia ha habido una tramitación parlamentaria exprés.