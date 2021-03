Con motivo de la pandemia que tantos problemas viene ocasionando a todos los niveles, siendo los más importante los que afectan a la salud y a la economía en ese orden, vemos que tanto desde el gobierno como de las comunidades autónomas surgen ayudas varias como debe ser con mayor o menor acierto a la industria, los autónomos, la hostelería, el comercio en general, etc. y por supuesto a la cultura pero dentro de esa cultura también está la tauromaquia, no lo duden pese a los que no lo ven así, de la cual están olvidándose quedando relegada en tales ayudas. No olvidemos que la misma abarca miles de puestos laborales, que asimismo crea riqueza a través de sus ingresos y pago de impuestos a tales comunidades y al propio gobierno, permitiendo además la conservación de las dehesas que sin esas aportaciones económicas desaparecerán al igual que el propio toro de lidia.

La pregunta es, dónde están esas instituciones con sus apoyos, subvenciones, dónde los profesionales del mundo taurino con sus justas reclamaciones, los propios aficionados, sociedades y clubes taurinos a los que se ningunea, y por supuesto esa prensa que no se ocupa del tema, cuánto daño están haciendo con su silencio al respecto, no interesa, pero insisto la tauromaquia es cultura pese a quien pese.

Ángel Santamaría