Terrazas y otras cuestiones

Hay que ver las ganas de terraza que tenía el personal. No es de extrañar. El tiempo de confinamiento ha sido largo y duro. Hay ganas de vivir, de disfrutar, de respirar, de tomar el sol y espero que también de luchar. Vamos a tener que luchar mucho en vista de tanto frente como tenemos abierto. El de la salud, el de la educación, el de la economía y el social son algunos ejemplos válidos para apuntalar la necesidad de lucha. Las terrazas ya son una realidad o casi. Ayuntamiento y Policía Municipal permanecen alertas para evitar desmanes.

Es conveniente que den el visto bueno a la instalación de este tipo de elementos de ocio y consumo porque Zamora necesita vidilla. Madrid tiene sus bulevares plagados de terrazas. Zamora bien puede tener sus jardines, amén de otras ubicaciones, con estos elementos desplegados para que resulten un atractivo necesario en vista de los pocos atractivos que se ofrecen a ciudadanos y en su día también a visitantes.

Se me ocurre, mirando hacia la ciudad de Toro, que también en Zamora podrían incorporarse actuaciones callejeras. Sé que hay propietarios de terrazas que desean contar con pequeñas actuaciones que amenizarían las aburridas tardes de esta noble y leal ciudad. Zamora cuenta con músicos y compositores, y si no que vengan los de la ciudad de Doña Elvira, que nos prestarían su arte, previo contrato claro, haciéndonos pasar unas bonitas veladas. El resto lo hacen un buen servicio, la compañía y una conversación agradable.

Llegada esta época del año, en Toro no hay rincón donde no se monte un pequeño espectáculo que se hace grande por mor de la expectación que despierta entre el público. Tenemos cantidad de bandas que muy bien podrían desgajarse en varias y tocar en distintos puntos ciudadanos y muy especialmente allá donde se levantan las terrazas de verano. Incluso hay calles que se prestan a una pequeña actuación teatral. A un recitado de poemas, a la lectura de textos diversos, a un mini espectáculo de magia. Cada día algo distinto. Así viviríamos todos, rindiendo homenaje a la cultura en todas sus manifestaciones. Porque si me apura, incluso se puede realizar un breve espectáculo de danza.

Hay que revitalizar Zamora, hay que ayudar a los nuestros, hay que pegarle un empujón hacia arriba a la hostelería. También hay que pedirle a la hostelería que a la hora de cobrar no se suba al guindo. Bastante se han subido ya los supermercados como para que todo lo demás siga esa inercia alcista que nos perjudica a todos, al que vende y al que compra.