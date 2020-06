El deber de opinar

"Cada vez tengo más la sensación de que nos gobiernan oleadas de sentimientos colectivos y de que, mientras duren, no hay manera de formular preguntas serias y objetivas" afirmaba la escritora Doris Lessing ya en el año 1987. Esta afirmación cobra más actualidad que nunca en la era de la realidad 2.0, las redes sociales y la confrontación permanente.

El debate público está plagado de significantes sin significado, palabras que buscan atraer la atención del ciudadano a costa de su uso de manera torticera y poco precisa. Así, no es de extrañar que se les preste tanta atención a los todólogos, personas que creen saber y dominar varias especialidades. Lo normal y deseable sería que esto solo sucediera en las barras de los bares, sin embargo, al encender la televisión, aparecen con frecuencia tertulianos que sostienen opiniones de manera firme sobre asuntos tan variados como el Ingreso Mínimo Vital, sentencias del Tribunal Supremo o economía política sin mostrar el menor atisbo de duda.

En nuestras conversaciones diarias, nosotros también nos comportamos de manera parecida. Nos resulta más fácil lanzarnos a la piscina que decir "No sé, tengo que informarme bien sobre el tema". El otro día un amigo contestó de esa manera y nos dejó confundidos. La libertad de opinar es un derecho, que a menudo confundimos con un deber.

Día a día recibimos cantidades ingentes de información, y sobreestimamos nuestra capacidad para conocer qué ocurre ahí fuera: una cosa es leer titulares o darse por enterado, y la otra hacer una reflexión pausada, intentando encontrar los diferentes puntos de vista de un tema concreto. Adoptar esta segunda actitud se convierte en una misión complicada cuando parece que existe la obligación de opinar, incluso sobre asuntos que requieren algún tipo de conocimiento técnico.

Esta situación me recuerda a una escena que describe Orwell en 1984: la gente grita de manera frenética a una pantalla en la que aparecen los enemigos señalados por el Hermano mayor. En algún momento el protagonista se pone también a gritar con los demás por inercia. Si alguno no grita, es mirado con extrañeza. Lo importante es hacer ruido, que se nos oiga, aunque no se sepa muy bien qué decimos.

Ni siquiera el Congreso de los Diputados se salva de esta banalización de la conversación pública. La semana pasada tuvo lugar alguna performance llena de exabruptos y aspavientos, a la que solo faltaban añadir las cervezas para asimilar la sede de la soberanía nacional a una tasca.

Dada esta situación, no es de extrañar que la verdad salga perjudicada y se imponga la sensación como elemento central del debate político. Un ejemplo muy claro lo encontramos en el debate previo al Brexit. Michael Gove, el ministro de justicia de Cameron, ante las evidencias que puso sobre la mesa su oponente, acabó afirmando que "En este país la gente ya está harta de expertos". Cuando afirman esto los gobernantes, no es de extrañar que entre los gobernados hayan surgido movimientos antivacunas u otros que aseguren convencidos que el cambio climático es un cuento chino.

Para contrarrestar esta situación, deberíamos empezar por afirmar convencidos que lo personal no es político. Lo contrario sería decir que la esfera privada y la esfera pública del individuo realmente son solo una, que deben coincidir, algo propio de los sistemas totalitarios. Si bien es cierto que los límites entre esos dos espacios se han difuminado a raíz de las nuevas tecnologías, todo individuo debe ser consciente de su derecho a la intimidad, un núcleo irreductible libre de injerencias. En el diálogo privado a menudo aparecen temas relacionados con la política, ya que todos tenemos una ideología, aunque yo, personalmente, considero más valioso el arte de cultivar la amable conversación sobre cuestiones triviales (o no tanto).

Otro de los elementos que podría ayudarnos a combatir la posverdad sería afirmar que ignoramos mucho y aprendemos rápido, en palabras del filósofo Javier Gomá. Si hay algún tema (de actualidad o no) que consideramos interesante, para lograr tener una opinión formada las fuentes a las que hemos de acudir no son nuestros prejuicios o los algoritmos de Facebook, sino los testimonios de personas que hayan realizado reflexiones consistentes sobre esos temas. Para romper las cámaras de eco que son las redes sociales, un ejercicio útil podría consistir en leer las opiniones de voces autorizadas que defiendan posiciones ideológicas que no coincidan con las nuestras.

El ciudadano es un zoon politikon, un animal político, con sus razones y sus pasiones, que debe ser capaz de hilar fino, de matizar sus opiniones, de estar dispuesto a transitar por las zonas grises y no sentirse siempre obligado a optar por el blanco o negro. Solo así pueden ser controlables esas oleadas de sentimientos colectivos de las que hablaba Doris Lessing y así evitar que el ciudadano reflexivo se acabe convirtiendo en "zombi politikon".