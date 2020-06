Política en las redes

Si hay algo indiscutible es la importancia de las redes sociales en la comunicación y, como no podía ser de otra manera, también en la política. Sin embargo, en este último aspecto manifiesto mi preocupación en los últimos años, con especial intensidad en estos meses, porque, de la misma manera que durante los momentos más críticos de la pandemia las redes han servido para unirnos con nuestros familiares y amigos, informarnos de la situación con mayor o menor rigor, o sentirnos más comunidad a través de mensajes de ánimo frente al virus, también han servido de altavoz de lo que espero que solo sea un conato de profunda escisión de la sociedad española.

La pandemia no ha provocado esta fractura social, pero sí está mostrando su cara más amarga a través de los cruces de descalificaciones, cuando no insultos, que los partidarios de unos y otros se lanzan en las redes sociales, convertidas en un macro mentidero donde cualquiera se siente autorizado para opinar, descalificar, insultar, o lanzar bulos.

Cierto es que la política en España siempre ha levantado pasiones, sobre todo a partir del parlamentarismo y las tensiones del XIX, pero ahora las redes sociales están incorporando un factor diferenciador con el que hay que tener cautela, la propagación.

Lo que hasta hace unos años era una conversación más o menos acalorada en el ámbito familiar o el círculo más próximo de amigos sobre las cuestiones políticas, ahora se lanza a las redes y, con ello, a un espectro ilimitado de oyentes de nuestras opiniones que, a su vez, se convierten en contertulios o nuevos emisores. Y esto no es de por sí malo; es más, puede ser una fórmula de incalculable valor para la concienciación civil de los problemas sociales, de las inquietudes de la población y, desde luego, de las distintas sensibilidades de la ciudadanía, lo que, por ende, bien puede servir de información para la clase política sobre las necesidades de la sociedad. Pero para que todo esto sea así, es fundamental que nuestra participación en estos foros se haga desde los principios básicos de cualquier debate serio y democrático: la veracidad de lo dicho y el respeto a los debatientes, por muy dispar que pueda ser lo que opinen. Pero cuando las opiniones se lanzan sobre datos sesgados o falsos, la argumentación se sustituye por la agresión verbal y el análisis se abandona para dejarnos arrastrar por la pasión ideológica, irracional como todas las pasiones; cuando esto ocurre, los ciudadanos no estamos utilizando las redes como herramienta de transmisión de nuestro pensamiento y libertad de expresión, sino como arma contra el adversario al que se despelleja sin piedad y con ello, no lo olvidemos, estamos sembrando el enfrentamiento social, la escisión e incluso la violencia. Tener a mano un altavoz como son las redes para que nuestra opinión pueda ser escuchada no presupone ni que tengamos conocimiento, ni mucho menos razón. Pero tampoco nos exime de la responsabilidad de lo dicho. Porque la libertad de expresión no puede amparar lo cretinos que puedan ser nuestros comentarios, cuando no torticeros, sobre todo cuando nos convertimos en lo que definió Ortega como hombre masa, aquel que cree saber lo que ignora e ignora lo que debiera saber. Y más allá de las consecuencias jurídicas que puedan derivarse de nuestras furibundas expresiones, tendremos nuestra parte alícuota de responsabilidad en prender la mecha de la combustión social.

Siendo preocupante lo anterior, más lo es el uso que los políticos están haciendo de las redes. Lejos de servirse de la rapidez y su amplio alcance para hacer pedagogía democrática, o, por lo menos, para explicitar y explicar su ideología, sus programas políticos, sus soluciones frente a los problemas de la ciudadanía, o sus opciones diferentes frente a las de las restantes formaciones políticas, lo que están haciendo es comportarse no ya como cualquier ciudadano sin más, que no me parece admisible cuando se opina desde la ostentación de la representación de un gobierno, una institución, o un partido político, sino como el más cerril de los ciudadanos en una discusión política de taberna. Instagram, twiter y en menor medida faceboock no están ampliando y mejorando el papel que antes jugaba la prensa como transmisora de lo acontecido en el Parlamento, sede donde ha de hacerse la alta política, sino que son foros en los que despachar al oponente político, considerado más bien enemigo, con insultos o descalificaciones más que sobre su ideología sobre su persona. Y este lamentable uso convierte a los políticos en doblemente responsables: como individuos y por la trascendencia de sus actos y expresiones en la sociedad, que los recoge y hace suyos alimentando la propia tensión o divergencia.

En este contexto, la prensa, en especial la radio y la televisión, están jugando un papel que no le va a exonerar de responsabilidad, porque cada vez con más frecuencia van abandonando la información y el análisis de las opiniones políticas para dar pábulo, es decir, echar leña al fuego, sobre las salidas de tono de los ciudadanos y de los políticos, con lo que se produce una retroalimentación de la tensión social que se acrecienta al verse reconocida y propagada por estos medios de comunicación de masas, de manera que una barbaridad que debería haber pasado desapercibida se convierte en el centro de la noticia y el debate tapando lo que realmente importa, el análisis de las posturas políticas frente a los problemas sociales reales, no imaginados, ni exacerbados.

Una escalofriante cifra de muertos y afectados por la COVID-19, la amenaza latente del virus, que nuestras ansias de normalidad está intentando obviar quizás más de lo que sería conveniente, y una crisis económica de dimensiones que aún resulta difícil valorar a corto y largo plazo, debieran ser suficientes para que cada uno de los ciudadanos desde nuestro ámbito de influencia, los políticos y los medios de comunicación contribuyesen a la mesura que nos hará falta para salir de esta situación y no para tensionarnos, porque ni de la acritud, la descalificación, las palabras gruesas, y el enfrentamiento van a surgir soluciones para una sociedad que no ha tenido tiempo de digerir la tragedia por sus víctimas cuando se ve abocada a la tragedia de una crisis económica sin parangón.

Por ello, sería bueno que todos, antes de emitir y difundir una opinión, hiciésemos nuestra la fábula socrática de los tres filtros y que nuestro mensaje estuviese presidido por la verdad, la bondad y la necesidad. Lo contrario es simple zafiedad.