A ti, sí,a ti.

Tú qué piensas que solamente tú tienes familia a la que echas de menos, que solamente tú tienes amigos a los que necesitas ver, tú qué solamente tienes...¿Qué vas a tener? No tienes nada, no tienes cabeza, no tienes corazón... Todos y cada uno de nosotros necesitamos de los demás y a tí, a tí te veo todos los días con tu hijo, con su abuela, con tu abuela que a la vez es su bisabuela, con tu padre, tu hermano, tu tío, porque os creeis poderosos, porque "que os quiten lo bailao", total mientras podáis estar juntos, que se duelan los demás.

A ti, a tú...solo os deseo conciencia, empatía y humanidad. No sois conscientes del dolor de esa llamada, se han llevado a papá, lloras, maldices, nada puedes hacer. No sois conscientes de cuando se produce esa llamada y os dicen, se han llevado a mamá, lloras maldices. Y luchas contra los frontales y occipitales de tu cabeza, y luchas contra lo inluchable, porqué, porque nada puedes hacer.

Y sales a la calle y te veo a ti, tan feliz con tu familia, por qué, porque los demás no la tenemos, ni los queremos, ni necesitamos vernos. A tí, a tú, ese ser egoísta que aún así, no recibe esa llamada.

Estela Vido