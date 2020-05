Y, por supuesto, que les tenemos presentes, queridos mayores, ¡faltaría más¡; lo que "viene a cuento" de un cartel colgado en la fachada de una residencia de mayores capitalina; para que la ciudadanía no se olvide de los que tanto hicieron por ella, desde que nacieron, dándole los primeros cuidados de sus vidas, educándoles, protegiéndoles, encauzándoles su porvenir, aconsejándoles, trabajando duramente para que las generaciones posteriores disfrutaran de un bienestar, de una cultura, de un progreso, de una formación profesional, etc., superiores a las que ellos tuvieron; y, por supuesto dando la mejor enseñanza que se puede otorgar: el ejemplo, y sí, ejemplo de ciudadanía, respetando las leyes, como pudieran ser las de índole tributario, pagando las cuotas resultantes de la liquidación de sus impuestos, respetando las normas de circulación vial, las ordenanzas municipales, etc., sabiendo convivir con compañeros y vecinos, respetando y considerando a todos, etc., etc., etc. Además, como los "retoños" vean como sus "papis" tratan a los "abueletes", así les tratarán, cuando el día de mañana alcancen tal condición.

Es, en parte, por todo lo anterior y más "que me dejo en el tintero", que los que "venimos detrás"; y que, por cierto, algún día llegaremos a mayores, y que, por supuesto nos gustaría que las generaciones posteriores nos tratasen con deferencia, atención y, al ser posible nos demostraran su agradecimiento, lo que veo dificilísimo por no decir imposible, "oliendo lo que viene.."; debemos tener presente lo que hicieron por nosotros, para reconocérselo, para tomar buena nota de sus enseñanzas en todos los órdenes de la vida y superarlas en su debida aplicación a las personas que están bajo la responsabilidad, de padres, de directivos, de docentes, de políticos, de empresarios, de titulares de cualesquiera poderes públicos o privados, etc., instruyendo, considerando, respetando, cumpliendo, etc., mucho y bien, hasta la extenuación, y nunca contentos con el resultado de su proceder, para impulsarnos día a día, segundo a segundo, para hacer mejor las competencias a las que estamos obligados, para alcanzar la máxima felicidad y fomento de todos.

Estimo que los familiares deben ser cada vez más vigilantes sobre el trato que reciben sus mayores; estado, por cierto al que llegaremos todos y antes de lo que lo pensemos; pues ellos por "no molestar", por "no ponerse a mal con nadie", por "dar a los familiares una buena impresión", etc., no se quejan, pues han sido durante su vida gente luchadora y sufridora donde la haya, y tienen, consecuentemente, ese proceder. Muchas veces si los hijos, sobrinos, etc., hubieran sido más beligerantes con las dichosas residencias, hoy habría más seres queridos todavía entre nosotros. Entonen el "mea culpa", aprendan, rectifiquen y "actúen" en consecuencia.

La separata del Informe anual del Defensor del Pueblo, sobre la atención a las personas mayores, es del máximo interés para la ciudadanía, como para las Administraciones públicas autonómicas, provincial, municipales, fiscalía, judicatura, familiares de residentes, pues todos ellos tienen gravísimas responsabilidades para que no se produzcan los atentados a la dignidad y bienestar de nuestros mayores.

Como para "actuar" hay que conocer, y para conocer hay que documentarse, sugiero la lectura, también, de un extenso y detallado texto publicado en "El País de los Negocios", del día 3 de mayo del presente año, titulado "Cuidados que salen muy caros", págs. 1 a 4, donde destacan el gran negocio que suponen las residencias para mayores; o, "Fiesta flamenca en medio de la tragedia", El País del sábado día 16 de mayo de 2020, pág. 24; relativa a la que se celebró en la residencia "Bastón de Oro", de Móstoles, mientras muchos de sus residentes enfermos de coronavirus permanecían aislados en sus habitaciones?¡Que inhumanidad! ¿Y esos, denominémosles, "trabajadores" , les cuidan y atienden? El Señor nos coja confesados.

Menos mal que hay algunos abogados dignos de su profesión; pues "Un grupo de abogados de toda España presentó el pasado lunes ante el Tribunal Supremo una querella contra todos los miembros del Consejo de Ministros por "un número no determinado aún de delitos de homicidio por imprudencia grave", durante la gestión de la crisis del coronavirus.

Marcelino de Zamora