La crispación, de nuevo

La situación política está irrespirable. Da miedo ver los debates parlamentarios o escuchar a determinados políticos. La sombra de las dos Españas, de la guerra que mató a la mitad de los nuestros hace ochenta años, de la dictadura posterior, planea sobre nuestras cabezas y nos hace temblar. ¿Tan mal estamos? ¿Tan pésimos son nuestros políticos? ¿Somos acaso un Estado fallido, pese a estar en el primer mundo y gozar de un elevado grado de desarrollo? ¿Nos persigue una maldición histórica? Nada de eso. No nos dejemos arrastrar por el vendaval. En realidad no está pasando nada que no fuera previsible y de lo que no hubiéramos estado advertidos. Yo mismo creo haberlo escrito por alguna parte en cuanto una moción de censura tumbó al PP de Rajoy y el PSOE ganó las elecciones siguientes: volverá la crispación. Y eso es lo que ha vuelto.

Hay que hacer memoria de vez en cuando. La crispación política aparece en cuanto el PP pasa a ser oposición. No falla. Aznar hizo crujir las estructuras esenciales del país (y el periodista Anson lo reconoció años después) porque no conseguía derrotar a Felipe González. Los de más edad aún recuerdarán hasta qué extremos se llegaba para deslegitimar y forzar la salida del primer presidente socialista (hoy reconvertido al neoliberalismo y hasta cómplice en debates y foros de su antaño furibundo enemigo Aznar, cosas veredes?). Después llegó la era Zapatero, que recordarán muchos más. No se le reconoció nunca legitimidad a su victoria por producirse tras el terrible ataque terrorista al tren de cercanías de Madrid. Sus primeros cuatro años fueron una pesadilla, con el PP y sus fuerzas mediáticas inventando conspiraciones, descalificando sin límites y llamando a la protesta contra el "presidente por accidente", como lo llamaban, entre otras lindezas. La nueva victoria electoral posterior no solo no amansó al PP de Rajoy, sino que lo desquició aún más y que alcanzó su cima cuando asomó la crisis económica mundial de 2008, de la cual, obviamente, se culpó en exclusiva a ZP. Fueron ocho años de crispación, tan insoportable como la de Aznar en la etapa anterior. Y ahora estamos en la tercera parte o fase o capítulo del mismo fenómeno. Gobierna el PSOE de Sánchez y los ataques contra él y su Gobierno se multiplican por tierra, mar y aire, sin medida y sin parar.

Hasta ahí, nada nuevo, como digo, y nada que no se pudiera prever. Pero es cierto que ahora hay algún elemento añadido, que vuelve más insoportable la demostrada incapacidad del PP de asumir su rol de leal oposición. Cuesta, en efecto, aceptar que no les frene siquiera el hallarnos en una pandemia mundial, que aquí ha costado ya un número increíble de muertos y que está lejos de haberse solucionado. Pero no solo no se cortan ante eso, sino que han redoblado su estado de crispación, temerosos de que el Gobierno pueda salir indemne e incluso reforzado de la terrible crisis sanitaria presente y la económica que empieza a asomar. Para colmo, el PP está ahora partido en dos, y su otra parte, su escisión, Vox, compite en barbaridades y eleva cualquier propuesta autoritaria y de deslegitimación del legítimo Gobierno que hace apenas cuatro meses echó a andar. Si a ello añadimos, que ese Gobierno, por la fragmentación del voto, es por primera vez de coalición y que la otra parte es UP, para qué queremos más. Todo el anticomunismo visceral, toda la verborrea ultraderechista, llevan al disparate las intervenciones de Vox, lo que a su vez pone de los nervios al neófito equipo dirigente del PP, que se siente obligado a no quedarse atrás. El resultado de este cóctel tan explosivo es el que vemos y sufrimos cada día, hasta el punto de que se habla ya de un intento de "golpe de Estado blando", para tratar de echar al Gobierno cuanto antes, como si no fuésemos una democracia europea sino una república bananera de otros tiempos y latitudes. Estén tranquilos. Nada de eso sucederá. Y el Gobierno no tiene por qué acortar sustancialmente los cuatro años que tiene por delante, por decisión democrática de los ciudadanos. Sencillamente, como vengo reiterando, hemos vuelto a la crispación que sigue a cualquier derrota electoral de unas derechas que solo aceptan ganar. Es, desde luego, gravísimo, que no se detengan ni ante una terrible desgracia colectiva como una pendemia, en la que cualquier patriota debería respaldar a su Gobierno, por más que pida todas las cuentas del mundo después, cuando haya pasado.

Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Los que más presumen de patriotas, son los más carentes de patriotismo real. Nunca se les ve anteponer el bienestar del país y la salud de sus gentes. Lo que les importa es controlar el Gobierno, que consideran de su propiedad, al igual que las demás instituciones del Estado. Por eso siempre ven ilegítimo, ilegal, inaceptable que haya gobernantes de otros partidos. Tenemos un serio problema con eso, sí. Pero no hagan caso del ruido. La crispación busca soliviantarnos para que nos rindamos y aceptemos que vuelvan a gobernar ellos, aunque no ganen, para que al menos nos dejen en paz. Pues va a ser que no.