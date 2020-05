Unos se llevan la fama y los laneros cardan la lana

¿Cuál es la función de un lanero? Probablemente, la respuesta de la mayoría de la población sería un rotundo no tengo ni idea o, incluso, algún osado propondría la tautología trabajar con la lana. Sin embargo, difícilmente la gran mayoría conoce a qué se dedican exactamente. En la actualidad, el número de laneros en España es reducido y los pocos que quedan enfrentan una difícil situación agravada, a su vez, por el turbulento contexto en el que nos encontramos debido a la COVID-19.

Por poco valor que tenga la lana, cierto es que las ovejas necesitan de la esquila. Lejos de los tiempos en los que las ovejas pastaban en bosques de matorrales, donde la lana se iba quedando asida, las ovejas no encuentran otro medio para superar las cada vez más altas temperaturas sin previo esquileo. No esquilarlas, algo irracional a ojos de los pastores, podría convertir la lana en un nido de gérmenes y generar enfermedades como la sarna y la roña en las ovejas. Y qué nos van a contar de enfermedades procedentes de los animales en estos tiempos. Pero, ¿qué pasa con esa lana una vez la oveja ha sido deliberadamente librada de ella? Aquí aparecen los laneros. Estos recogen la lana, la clasifican y limpian de impurezas, trabajo que requiere más maña y ojo que fuerza bruta y, por el momento, no reemplazable por sofisticada maquinaria, y, finalmente, la empaquetan para su posterior lavado.

El destino final de la lana se encuentra lejos de España. Si bien existen intermediarios dentro del campo que la compran a pequeños laneros, el destino final suele ser China o la India. Paradójicamente, esta vuelve manufacturada en forma de ropa en muchas ocasiones por parte de estos mismos países. Lejos de los antiguos colchones de lana, no demasiado prácticos y de los que pocos se acuerdan, no por ello menos cómodos, el principal fin que se le da a la lana es convertirla en hilo. Hilo del que saldrán mantas, alfombras, moquetas y, como ya se ha mencionado, ropa.

Este largo proceso de ida y vuelta no sería posible sin la ya comentada labor de los laneros. Recoger la lana, remunerar a los dueños de las ovejas y prepararla para la siguiente fase, haciendo acopio de su habilidad, son tareas vitales en dicho proceso. Aunque su descripción se hace sencilla en estas breves palabras, no está exenta de contratiempos y malas prácticas que, además de dificultar el trabajo de los laneros, reducen el precio de la lana y pueden llegar a deteriorarla hasta el punto de no llegar a comercializarse. ¿Quién compraría algo que no puede usar ni vender? Los laneros, tristemente, se ven abocados a hacerlo.

Entre estas malas prácticas destacan la presencia de otros elementos en la lana como son la paja, el estiércol y el agua. Todos ellos presente, no de forma inevitable, en la etapa de la esquila. Ganaderos y esquiladores contribuyen a la degradación, y en ocasiones deterioro total, de la calidad de la lana cuando esquilan las ovejas sobre estas sustancias o, posteriormente, la amontonan sobre la paja o el estiércol (práctica ilegal dado que es un subproducto animal y, como tal, se recoge en la categoría 3 o no apta para el consumo humano), dejan a animales dormir sobre ella, normalmente perros que pueden dejar insectos como pulgas y garrapatas, o mojan a las ovejas para que la esquila sea más rápida. Como cualquier buen trabajo manual, las prisas no son buenas compañeras y esperar a que la lluvia amaine asegura una correcta esquila. Tal es así que los laneros llevan años quejándose de estas malas prácticas que reducen calidad y precio de la lana afectan a las tres mencionadas profesiones, ganaderos, esquiladores y laneros.

Como clama el refrán, "fue a por lana y volvió trasquilado", el sujeto omitido bien podrían ser los laneros. Por ello, desde hace años reclaman que se tomen responsabilidades y medidas para evitar estas malas prácticas. Responsabilidades que, como de costumbre, se difuminan en una larga cadena que llega a las más altas instancias. ¿Quién es el responsable? En primer lugar, los ganaderos, quienes culpan a los esquiladores, quienes, a su vez, culpan veterinarios, quienes eximen su culpa en instancias más altas como la Junta y los Ministerios responsables. En fin, nadie se da por aludido y (casi) todos sufren las consecuencias.

La solución, al contrario de lo que entendemos por progreso, se encuentra en ir hacia atrás. Volver a los tiempos en los que la lana tenía un valor más alto, relacionado, en parte, con las buenas prácticas durante la esquila. Regresar antaño supone cuidados en la higiene respecto a la lana, tarea de la que ya estamos comenzando a concienciarnos, por causas evidentes, respecto al cuerpo humano. En fin, no se pierde nada ni cuesta mucho imitar a otros países como Uruguay donde las buenas prácticas han permitido que el comercio de la lana suponga sustento para miles de sus habitantes. No es, ni mucho menos, de necios preocuparse por el que nos paga por el producto en aras de que ese beneficio pueda aumentar o es quizás todavía no hemos comprendido el valor del buen trato al producto y al cliente. Como bien comprendimos hace no muchos años a la fuerza impulsada por la crisis social y económica, cualquier eslabón de la cadena, por muy pequeño que sea, puede hundir o reforzar a los demás grilletes. Huelga decir que, en esta historia, son los laneros los que cardan la lana.

Víctor Muelas