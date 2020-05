La España de bocinas y cacerolas

La España de bocina y cacerolas / con banderas en coches que ondeaban / algunas con el águila o "gallina" / recorrieron las calles de mi España. / Contra el gobierno social-comunista / que tiene a las personas confinadas / con el fin de vencer a la pandemia / en un largo y triste estado de alarma.

¡Dimisión! claman contra el Gobierno / de Pedro y Pablo con su muchachada. / En el aire sonaban las bocinas / que a miles de muertos utilizaban

Este gobierno tenía la culpa / de las manifas por autorizarlas / de feministas que en el "ocho eme" / el día de la mujer nos contagiaban. / Poco importaba si en las mismas fechas / la derecha valiente celebraba / un congreso en el que muchos de ellos / del mal coronavirus enfermaban.

Quien tenía la culpa es el Gobierno / que en lucha contra el virus no avanzaba / y que usaba el estado de alarma / para ir imponiendo su programa. / Igual que hicieron allá en Venezuela / -que a Chavez y Maduro asesoraban- / Chavistas ahora, siempre comunistas / quieren arrebatarnos nuestra España.

La España de charanga y pandereta / de la que un tal Machado renegaba / ¡Qué se puede esperar de un exiliado! / Con el Ferrari hay que resucitarla: / que se oigan las bocinas de los coches, / caceroladas desde las ventanas / El caso es que se oiga nuestro ruido / aún de sables no, sólo de fachas. / Pues si recortan nuestras libertades / para salvar las vidas contagiadas, / enfrente nos tendrán, con cacerola / aporreando para salvar la patria.

Un día antes, como teloneros / de la España de caceroladas, / algunos diputados de la "Dipu" / de Zamora luchaban por la causa. / Partido Popular y Ciudadanos / - un tal Requejo en contra de Arrimadas / que en Madrid y desde el Parlamento / el estado de alerta refrendaba- / golpeaban con fuerza las cacerolas / en forma de Moción muy mal fundada / para pedir ¡sorpresa!: Dimisión / del gobierno legítimo de España. / "Pues nos quiere quitar los milloncejos / que con tantos esfuerzos aquí ahorraban: / casi sesenta que están en el banco / y treinta "pa" lo que nos dé la gana."

Quieren dejar a los ayuntamientos / sin gastar lo que necesitaban / sus vecinos- como hicimos nosotros / cuando era el PP quien gobernaba. / De momento, por si no es un bulo / pues lo confirma el diario de La Palma / nos vamos a fundir los remanentes / en lo que Zamora necesitaba: / en abastecimiento y tuberías, / seis millones para que llegue el agua; / en obras y servicios de los pueblos / once que es más que una millonada.

Gastar todo antes de que el gobierno / comunista y de izquierda moderada, / nos requise la cartilla del banco / que el PP tampoco gastar dejaba. / Que no es lo mismo que lo hagan los nuestros / que a los ayuntamientos asfixiaban, / a que lo haga la "filial" comunista / de podemos y PSOE en marcha.

Como vasallos con su cacerola / contra el Gobierno de España clamaban. / "Traidores a Zamora" nos llamaban / los que la habían dejado despoblada: / sin escuelas primero, consultorios / cerrados y atención a la demanda / como el transporte público "por móvil" / sin cobertura, internet, aquí no hay nada.

Por la pandemia que nos unió a todos / en la Diputación no preguntaban: / ¿Qué ha pasado para que Zamora / a otra fase la última pasara? / ¿Cómo es posible que sea Zamora / tan vieja, despoblada, vaciada, / parte de las provincias que más tarde / llegan a la ansiada desescalada? / ¿Quizás es que los medios sanitarios / que la Junta hace años recortaba / sean la causa de que pasemos / de fase con los últimos de España?

Mas lo importante no eran los ahorros / que los ayuntamientos no gastaban / porque las leyes de los populares / desde hacía muchos años controlaban. / Pues no les importaban los contagios / que protege el estado de alarma. / Dimisión del gobierno y su desgaste / era lo que en el fondo demandaban.

Y también algunas de las medidas / que el gobierno de izquierda implementaba / y porque favorecen a los pobres / a nuestra derecha-za le asustaban: / "No están mal esos ERTEs especiales / que también a la empresa ayudaban; / pero alarma que prohíban despidos / mientras dura el estado de alarma. / Y los planes aún son más peligrosos / pues de ingreso vital es de lo que hablan. / Y por si fueran pocas amenazas / Reformas laborales derogaran.

Esto se les escapa de las manos / porque la sociedad reflexionaba: / aplaudía el trabajo sanitario / y el público servicio valoraba. / También otros servicios y trabajos /que la humilde gente desempañaba: / seguridad, limpieza, los cuidados / que tan mal y tan poco se pagaban./ Los héroes son también los campesinos, / los que los alimentos transportaban. / Los trabajos que se hacen con las manos / con mucho corazón, con toda el alma.

Para colmo las calles están limpias / como el aire que hace años se respiraba; / a la naturaleza otra forma de vida / daba un respiro porque respetaban. / La Zamora que vive del campo / y naturaleza, de la vida sana / por fin empieza a ser reconocida / pese al virus que por aquí campaba.

Cambian valores, cambian prioridades / - bocina y cacerolas no acallaban. / Primero la salud que es lo importante / y después a levantar la patria / de los trabajadores, como sabe el pueblo: / con trabajo, sudor y hasta con lágrimas / por los que ya no están luchando con nosotros / mas nos alientan desde el fondo del alma.

"Mas otra España nace / la España del cincel y de la maza"- con palabras de Antonio Machado- / Y acallan miedo de sables y fachas.

Y por eso en los pueblos de Zamora / donde aún queda un bar se abren terrazas / para vernos compañeros y amigos / y brindar por la salud que avanza.